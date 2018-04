Una derrota para continuar trabajando

Google Plus

El Sporting Femenino no ha podido superar el encuentro de este domingo frente al Deportivo. A pesar de que las rojiblancas iban con toda la ilusión y las esperanzas puestas en que, por fin, su mala racha terminaría, lo cierto es que fue una derrota tan contundente como dolorosa para las guajas.

Sin embargo, el hecho de no haber ganado desde hace siete jornadas, no ha impedido a el equipo asturiano seguir fuera de la zona de descenso, y con un margen suficiente como para poder continuar en la categoría, sin tener que pasar, o al menos eso es lo que se espera, demasiados apuros en la recta final de temporada que, por otro lado, ya están a punto de encarar. Son seis puntos los que las distancia de los puestos de peligro, una distancia que, en un principio, debería ser suficiente para continuar en Segunda División una temporada más.

Solo quedan dos encuentros, y ahora mismo ocupa la posición número diez dentro de la clasificación, por lo que podría hacerse un buen balance de esta temporada. Han ganado ocho encuentros, empatado dos y catorce perdidos, algo que ha venido ocurriendo en las últimas jornadas, causa de la baja cantidad de puntos que acumulan actualmente las guajas del equipo sportinguista.

No comenzaron mal la temporada, aunque esta racha se ha perdido después de los últimos partidos, en los que no ha podido cosechar ninguna victoria. Lo único alarmante es que. en el último partido frente al Deportivo, ha sido una diferencia de goles demasiado amplia. Un 0-5 en Mareo no fue el resultado ideal para dar por sentado el hecho de que las victorias volverán a llegar antes del final de temporada.

Las guajas sportinguistas han demostrado a lo largo de todas estas jornadas que han conformado la Segunda División de la Liga Femenina de Fútbol que son capaces de todo. Y el sportinguismo no puede estar más orgulloso de ellas.