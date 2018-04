Joaquín Muñoz: "Con la ayuda de mi hermano superaré el reto"

Google Plus

Joaquín Muñoz debutó con el Atlético de Madrid B frente al Coruxo, partido en el que el filial rojiblanco consiguió una importante victoria. El jugador colchonero declaró después de su debut y se mostró muy contento teniendo en cuenta que, no solo ha debutado con el filial colchonero, sino que lo ha hecho jugando al lado de su hermano Rafa Muñoz.

Las primeras declaraciones del jugador del filial rojiblanco fueron de alegría y comentó que está "muy contento por debutar en Segunda B. Ahora hay que seguir trabajando. He notado el cambio porque el ritmo del Juvenil al Atleti B varía mucho, pero me he encontrado bastante cómodo en el campo. Y más con la ayuda de mi hermano”.

Tras jugar su primer partido con el Atlético de Madrid B a las órdenes de Óscar Fernández, el canterano comentó que el técnico le dio “la enhorabuena y me dijo que toca seguir trabajando para tener más oportunidades como ésta”. A sus padres "no les dio tiempo a llegar porque nos enteramos el día anterior de que entraba en la convocatoria, pero nos han apoyado desde Málaga".

Joaquín comentó que “el míster me pidió que jugara como yo sé y como lo hago en el Juvenil. Y, sobre todo, que jugara en el campo contrario. Me encontrado muy bien”.

Rafa, hermano de Joaquín apuntó que la victoria frente al Coruxo fue “importante. Era un partido clave para no distanciarnos de los puestos de ‘play off’. Estamos muy contentos por lograr los tres puntos. El equipo ha estado bien y esta victoria es un aliciente más para seguir trabajando”.

Concluyó Rafa comentando que el debut de su hermano "es un aliciente más para él para que siga trabajando como lo está haciendo. Su esfuerzo tiene recompensa y esto le sirve para demostrar que el míster confía en él y que tiene que seguir así”.