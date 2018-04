Previa Baskonia vs Anadolu Efes: La guinda del pastel

Google Plus

Baskonia y Anadolu Efes son dos equipos con dinámicas opuestas. Los gasteiztarras van en clara ascensión desde hace varias jornadas, encadenan ya siete victorias consecutivas en los últimos seis partidos de temporada regular y han pasado de anhelar el Playoff a pelearse por la sexta plaza con Zalgiris Kaunas. Mientras tanto, Anadolu Efes vuelve a fracasar con otro proyecto, esta vez de manera muy clara, y Ergin Ataman se presenta en el Fernando Buesa Arena con su equipo clasificado en última posición en la Euroliga 2017-2018 con sólo 6 victorias y 23 derrotas. Es el equipo que peor ha jugado en toda la competición. No ha demostrado nada para permanecer a la élite del baloncesto europeo y prueba de ello es que los siguientes clasificados, FC Barcelona Lassa y AX Armani Exchange Olimpia Milan, acumulan 10 victorias a estas alturas de competición.

Los de Pedro Martínez vienen de estar imbatidos en todo el mes de marzo y eso les ha permitido clasificarse un año más para el Top 8 de la Euroliga. En las últimas 14 ediciones de la máxima competición europea de baloncesto, Saski Baskonia ha estado presente en 11 cuartos de final. Aunque la temporada comenzó bastante mal (1-5 en los seis primeros partidos de Euroliga), Pedro Martínez dio un vuelco al equipo y ha llevado a todos sus jugadores a dar el máximo y su mejor versión. Prueba de ello es el MVP del mes de marzo en la Euroliga que ha conseguido el capitán del conjunto alavés, Tornike Shengelia. El georgiano, pese a disputar "solo" 5 de los 6 partidos que ha jugado Baskonia en este mes, ha sido el mejor, aupado por todos sus compañeros, pues todo el equipo ha estado a un nivel inmenso. Shengelia ha promediado 10.8 puntos con 60% de efectividad en tiros de dos y 66.6% en triples, 6.6 rebotes y 2.8 asistencias para ser considerado el mejor jugador de Europa durante este mes.

Ahora bien, para que los vascos acaben la temporada en la sexta posición de la Euroliga, es decir, por delante de Khimki Moscú y Zalgiris Kaunas, además del resto de equipos que no se han clasificado para el Playoff, tienen que ganar a Anadolu Efes. Los otomanos son un equipo que está muy lejos de su mejor versión, pero no se plantarán en Vitoria-Gasteiz para irse de pinchos y senderismo. Los de Ergin Ataman presentan una serie de jugadores con mucho talento, pero que están fuera de forma o desubicados en los esquemas de Ataman.

Los jugadores más peligrosos de este equipo venido a menos son Errick McCollum, Krunoslav Simon, Sonny Weems y Derrick Brown. Pese a ser jugadores veteranos, conservan cierta frescura en su juego y todavía pueden dar la sorpresa a algún equipo que se despiste un poco, como puede ser el caso de Baskonia. McCollum y Simon son jugadores a los que les gusta tener el balón y saben crearse sus propios tiros, así como implicar a sus compañeros a partir de sus penetraciones o el pick&roll. Por otro lado, Weems y Brown son jugadores a los que no les hace falta tanto balón, juegan bien a la espalda de sus defensores y son jugadores que se nutren de segundas jugadas o errores defensivos para sumar. También son jugadores hábiles en el uno contra uno, pero no suelen prodigarse tanto como sus compañeros McCollum y Simon. En un día tonto, pueden liársela a cualquier equipo de la Euroliga, eso sí, en ataque. En defensa, el conjunto otomano es de los más flojos del campeonato, pues concede 84.5 puntos por partido. Desde luego que no es su punto fuerte y en muchos partidos ha sido la causa de la derrota del conjunto de Estambul.