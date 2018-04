Torres: "Estamos en una tendencia más al alza que el Deportivo"

El defensor malaguista, tras responder cuestiones sobre su futuro en el club, también habló sobre otros temas de interés, como la primera victoria del año, el respaldo de la afición o su calvario con las lesiones. En cuanto a la victoria ante el Villarreal, Torres destacó lo siguiente: "En el último partido la afición y muchos de nosotros han visto un nuevo camino a la posibilidad de poder salvarnos, vamos a luchar hasta el final. Estar abajo te da que ya sabemos convivir con la presión, ya se vio el otro día al equipo más liberado, y a los otros igual les cuesta más”.

“Creo que era una victoria que el equipo necesitaba, más que por el tema de los puntos por el tema psicológico, de la fuerza individual de cada uno. Hicimos un trabajo muy bueno, disfruté mucho en el terreno de juego, la afición estuvo de diez y esta debe ser la línea hasta el final de temporada. Es complicado, pero tenemos que dar la cara como en el partido anterior”.

Sobre el próximo encuentro ante el Deportivo, Torres comentó lo siguiente: "Es un partido muy importante, tenemos que ir a por los tres puntos, estamos en una tendencia más al alza que el Deportivo por la energía que nos han dado los tres puntos. Ellos tienen buenos jugadores y una gran plantilla pero no les está sonriendo la fortuna. Va a ser un partido disputado, muy abierto, en el que puede pasar cualquier cosa y el equipo que esté más sólido y sepa qué hacer en cada momento puede llevarse los tres puntos”.

En cuanto a las lesiones, el capitán blanquiazul considera que está siendo una temporada dura: “Es un año complicado, si no puedes aportar te sientes incómodo. Pero ya he dejado todo atrás, he vuelto a entrar con el equipo, el míster me está dando continuidad y mi deseo es seguir aportando al equipo todo lo que tengo. Ojalá podamos salvar al equipo, que es el primer objetivo que debemos tener”.

Por último, agradeció el apoyo constante de la afición: “No se les puede poner ni un pero, tienen razón cuando nos piden y cuando nos apoyan. Se nota cuando la afición está con el equipo, el equipo responde, se vio el otro día en los últimos minutos, que se exigía el final y eso se siente para todos, les pido que sigan en la misma línea y cuando termine la temporada ellos son los primeros jueces”.