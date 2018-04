Darren Moore pide unidad a la afición del West Brom

Darren Moore, que fue nombrado hace dos días primer entrenador del West Brom, habló tras su llegada con un mensaje a toda la afición para la etapa que queda de la temporada. Después de la salida de Alan Pardew, tras cuatro meses al mando del equipo habiendo conseguido solo una victoria, y de John Craver, Moore será el encargado de intentar salvar al West Brom de lo que parece un descenso inminente.

Los baggies se encuentran como colistas en la Premier League con 20 puntos, a 10 del último equipo que no está en zona de descenso, el Crystal Palace.

Darren Moore, que ya estuvo en el West Brom como jugador disputando más de 100 partidos y formaba parte del cuerpo técnico de Alan Pardew, habló sobre todo de la unidad, ya que pide que vuelva para esta recta final de la temporada: "El West Bromwich Albion siempre ha sido una familia para mi, y esa es la palabra en la que me centro, familia. Necesitamos mantenernos unidos, los jugadores, los trabajadores del club, los fans, todos los que están relacionados con el Albion, por que esa es la única manera de ir hacia arriba".

En relación a esto, recordó el anterior partido que disputó el equipo: "Sentí el dolor del sábado tanto como vosotros. Es vuestro club, es vuestra pasión y es amor por ello, y eso lo hace muy doloroso en este momento. A si que vamos a traer la unidad de vuelta. Hemos tenido malos días antes y siempre hemos conseguido volver, y eso es lo que volveremos a hacer".

"Los resultados no nos han beneficiado"

Además, Moore se ha mostrado con sentimientos divididos, ya que entrenará a su club, pero la hará tras la salida del que ha sido un compañero suyo en lo que llevábamos de temporada como es Alan Pardew: "Estos no son días felices en el club y no es agradable ver a personar perder su trabajo. Alan y Johnson confiaron en mi y me dieron la oportunidad de trabajar a nivel del primer equipo, y por ello estaré siempre agradecido. Es un trabajo duro y desafortunadamente los resultados no nos han beneficiado. Ahora todo lo que puedo hacer es centrarme en el partido del sábado ante el Swansea. Eso es lo único en lo que pienso y todo será en relación a prepararnos bien para poder jugar de la mejor manera posible".