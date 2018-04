Gonzalo: "Necesitamos salir a morir ante el Lealtad"

Google Plus

Gonzalo se muestra muy satisfecho tanto por el trabajo que viene ofreciendo el equipo como por "las buenas sensaciones, tanto a nivel personal como colectivas".

La mejoría del equipo se muestra, a juicio del defensor, en que "se ve que el equipo está más compacto, tenemos mucho menos distancia entre líneas y eso se nota a la hora de hacer las transiciones. En este sentido, también reconoce que todo es fruto del compromiso del equipo ya que "llegamos al tramo decisivo de la liga y sin la implicación de todos sería imposible conseguir los objetivos".

El equipo no ha encontrado, a lo largo de la temporada, una pareja sólida en el centro de la defensa. Varios han sido los dúos que han defendido esa posición, pero parece que con la llegada de Carlos Pouso, Gonzalo y Gándara es el que más ha convencido. "He probado a jugar con los tres (Regalón, Granero y Gándara) y estoy encantado con cualquiera de ellos. Estoy muy contento con Gándara porque es un chaval de diez", asegura.

Sobre la mala imagen del equipo en el último partido de liga jugado ante el Caudal, Gonzalo cree que "todo el mundo esperaba un 3-0 al descanso pero los números dicen lo contrario. El Caudal se ha adelantado en el marcador en muchos partidos, tiene ocasiones y el otro día hicieron poco peligro. El equipo no estuvo fluído pero yo no esperaba ganar fácil". A pesar de ello, se queda "con el lado positivo ya que dimos sensación de solidez".

Próximo rival

El partido más inmediato enfrentará al Racing con el Lealtad, equipo situado en puestos de descenso y que llega al fin de semana tras perder en partido intersemanal ante el Mirandés. Gonzalo califica el partido de "complicado y más en ese campo, donde es muy difícil jugar. Debemos afrontarlo como si fuera el primer partido de play off.

El defensor racinguista parece conocer muy bien a su rival, al que califica como un equipo que no especula. "Van a salir arriba, habrá mucho balón dividido y no se van a meter atrás porque necesitan los puntos", señala.

El campo de Les Caleyes sufrió recientemente una importante inundación que hizo suspender el partido que se iba a jugar ante el Mirandés. Esta circunstancia, unida al partido disputado este miércoles ante los burgaleses puede hacer que el estado del césped no sea el mejor. En este sentido, el Gonzalo no quiere excusas y considera que no será determinante. "Somos el Racing, tenemos una plantilla para jugar a lo que queramos y necesitamos salir a morir el domingo", concluye.