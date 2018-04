Andrea Pereira: "Dependemos de nosotras y vamos a certificar nuestra presencia en el Mundial"

Google Plus

La defensa de la Selección Española de Fútbol, Andrea Pereira, atendió a los medios de comunicación antes de enfrentarse a los dos partidos decisivos que pueden dejar casi sentenciada la participación del equipo nacional en el próximo campeonato del mundo.

"Abril es una fecha clave en este clasificatorio y en todo el año. Lo afrontamos con ganas. Tenemos todo en nuestras manos, dependemos de nosotras, y vamos a luchar hasta que logremos certificar la clasificación matemática".

El primer escollo al que tendrán que hacer frente será la selección de Finlandia, de la que advierte del peligro que tienen y de la mentalidad con la que deberán salir al partido.

"La victoria nos daría un colchón importante, es lo que queremos. Vamos a salir a por todas, no vamos a por menos que la victoria. Si especulamos con el resultado será malo, a eso no sabemos jugar. Queremos los tres puntos y así iremos a ambos partidos. Las finlandesas pueden optar al primer puesto y saben que España es el rival a batir. Irán a por todas. No tiene nada que ver haber ganado recientemente la Chipre Cup, esto es otro torneo diferente. Igual que la preparación para estos partidos es diferente a lo que sería para un Mundial".

Son conscientes de la complejidad que entraña el partido, pero tienen claro como deben jugarle al combinado finés. "Tenemos jugadoras con mucho toque, vamos a seguir en esa línea que nos ha funcionado. Desde hace unos años tenemos esa seña de identidad este equipo".

Todas las jugadoras tienen en mente cual es el objetivo de la Selección y que, de conseguir la victoria en ambos partidos, supondrá dejar prácticamente sentenciada la clasificación para el próximo Mundial. "Luchamos por estar en el Mundial, cada día vamos a más. Estamos primeras en el grupo y esto hace años era impensable. Sabemos que ha sido con trabajo y no lo vamos a tirar ahora por la borda. Nos vemos cerca de Francia, los números marcan eso, pero aún quedan partidos y no está todo hecho".

En cuanto a la rivalidad que pueda haber entre jugadores del Barcelona y Atlético (ambos separados por un punto en la pelea de la liga) afirma que queda atrás cuando están con la Selección.

"Entramos en un tramo de liga intenso, pero ahora hay que cambiar el chip con la Selección. Somos todas una, ya no hay rivales. Todas nos jugamos mucho tanto en liga como aquí".