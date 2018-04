MVP de marzo: Jaime Mata

Google Plus

Jaime Mata ha sido fundamental, otro mes más, para el Real Valladolid. El madrileño sigue como máximo goleador de la competición con 26 goles, aventajando a Raúl de Tomás, segundo en la tabla de pichichis, por ocho goles.

El 9 blanquivioleta es un reflejo del equipo, luce en casa pero fuera del José Zorrilla parece que no acaba de coger el punto, ya que todos los partidos en casa del mes de marzo ha visto puerta (Rayo, Almería y Reus) pero en cambio no supo hacer gol ni en Alcorcón ni en Lugo. Se nota que cuando el pichichi no aparec el equipo pierde una gran parte de su identidad.

VAD - Rayo Vallecano

Puntuación VAVEL: 5. Aún habiendo materializado el penalti que supuso el 1-1 final .Estuvo perdido ante la gran defensa de los madrileños, no fue uno de sus partidos más brillantes aunque consiguió ser de lo más destacado por parte albivioleta.

Alcorcón - VAD

Puntuación VAVEL: 5. Partido gris del delantero como el del conjunto en general. No logró realizar ocasiones claras de peligro debido a la desconexión que había entre la zona de tres cuartos de campo y el delantero centro del Valladolid, Mata fue una "isla" durante los 90 minutos.

VAD - Almería

Puntuación VAVEL: 7. Óscar Plano fue el salvador para Mata aquella mañana frente a los almerienses. Gracias a la entrada del extremo en el tiempo de descanso, llegaron balones en condiciones para que Jaime Mata asustara a la defensa andaluza y pudiera marcar ese gol clave en el minuto 88.

Lugo - VAD

Puntuación VAVEL: 5. Un calco del encuentro en Alcorcón. Perdido ante la imponente defensa rival, no conectaba con el mediocampo, sin realizar disparos de peligro... Con la entrada en el campo de Toni Martínez se reactivó un poco, pero no pudo deshacer el empate.

VAD - Reus

Puntuación VAVEL: 6. Eléctrico durante todo el encuentro. Su gol tempranero hizo decantar la contienda para el lado castellano, el Reus se quedó sin reacción a pesar de que en la segunda mitad espabilaron y casi se llevan un punto de Zorrilla. Mata, con el repliegue de conjunto de Luis César, supo realizar las tareas defensivas a la perfección.