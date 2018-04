Una vuelta con Juan Manuel

Google Plus

El pasado 7 de Noviembre, Juan Manuel Rodríguez se hacía cargo de la UD Las Palmas Atlético con el objetivo de remontar puestos en la tabla clasificatoria y situar al filial amarillo fuera del descenso. Antes de ocupar los banquillos del filial, Juan Manuel formaba parte del aparato de Captación y Formación, y también dirigía el Regional D del equipo amarillo.

Antes de que Juan Manuel cogiera a la "vela chica", el equipo estaba sumergido en el descenso, a 10 puntos de la salvación. Sin embargo, el problema no residía en los números, aunque eran terroríficos, si no que había perdido su estilo de juego, y entre sus partidos, no se podía distinguir a lo que estaba jugando el filial amarillo. El entrenador canario, a parte de demostrar el trabajo con matemáticas, ha hecho una labor enorme en el tema táctico y físico. Ahora, Las Palmas Atlético es un equipo organizado y equilibrado, comprometido con cumplir el objetivo.

A dos puntos de la permanencia

Con Juan Manuel, el filial ha cosechado nueve victorias y cinco empates en 20 partidos. Esto le ha servido a la "vela chica" para alejarse del último puesto y estar a tan solo dos puntos para salir de los puestos de descenso.

La pasada semana, el filial amarillo conseguía una importante victoria frente al Badajoz. Si a esto se le suma, el empate del Recreativo de Huelva, la "vela chica" tiene a tiro esta semana de huir la zona baja de la tabla clasificatoria.

Partido clave

Partido de la primera vuelta entre Las Palmas Atlético y el Real Betis B. Foto: UD Las Palmas

El próximo domingo 8 de Abril, Las Palmas Atlético se enfrenta contra un rival directo para sus aspiraciones en conseguir el objetivo de la permanencia. El filial amarillo debe visitar al Real Betis B en la jornada 33 del grupo 4 de la Segunda B. El filial verdiblanco solo le vale ganar para seguir teniendo opciones para salvarse.

El cuadro de Juan Manuel visita Sevilla con la autoestima intacta y con la motivación que te proporciona las victorias.