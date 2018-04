Los Ravens contratan a Robert Griffin III

Google Plus

Ryan Mallett era el suplente de Joe Flacco hasta la pasada temporada, sin embargo, se convirtió en agente libre sin restricciones. Además, sólo contaban con Josh Woodrum que, hasta el momento, no cuenta con ningún envío en la liga. Debido a ello, los Ravens se encontraban en la necesidad de conseguir el suplente confiable para Flacco, cuestión que lograron desde ayer en la noche (tiempo de Estados Unidos), pero lo oficializaron hasta el día de hoy al adquirir a Robert Griffin III.

Surgido de la Universidad de Baylor, la llegada del quarterback a la NFL aconteció en el 2012 como la segunda selección global con los Washington Redskins, con quienes tuvo en su primera campaña una de sus mejores temporadas como profesional con 258 de 393 envíos para 3,200 yardas, 20 touchdowns y cinco intercepciones, llevando al equipo hasta los playoffs. En el siguiente año, mantuvo el rendimiento consiguiendo 3,203 yardas y 12 intercepciones, sin embargo, para la siguiente temporada las lesiones se hicieron presentes y, por lo tanto, en el 2014 sólo disputó nueve partidos.

En el 2015 no vio actividad gracias a la titularidad de Kirk Cousins aunado a sus múltiples lesiones que orillaron a Washington a dejarlo en libertad, por lo que los Cleveland Browns adquirieron sus servicios, no obstante, volvió a tener poca regularidad en el 2016 y sólo fue titular en cinco partidos con los Browns, siendo el último el 1 de enero de 2017 ante los Pittsburgh Steelers. La pasada temporada, Griffin no fue contratado por ningún equipo y ahora retornará a la NFL con los Ravens.

Tampoco se descarta que la escuadra de John Harbaugh elija otro pasador en alguna de sus selecciones en el draft, debido a que en las últimas campañas Flacco ha sido aquejado por las lesiones, aún no se sabe el nivel de Griffin hasta que se pueda mostrar en acción; asimismo, cuentan con un quarterback novato.

El pasado año, Baltimore no clasificó a playoffs al perder el último partido de la temporada ante los Cincinnati Bengals.