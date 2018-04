Habla un líder, habla Vicente Gómez

Semana clave en Gran Canaria. El conjunto amarillo viaja este fin de semana a la Comunidad Valenciana para abrir la jornada matinal del domingo en un choque trascendental ante el Levante UD en el Ciutat de Valencia.

Tras la abultada derrota por 0-3 recibida la pasada jornada frente al Real Madrid, a los de Paco Jémez se le complica la salvación en la máxima categoría del fútbol español. Los amarillos se encuentran a 8 puntos de los granotas, o lo que es lo mismo, 8 puntos para salir del abismo que supone descender a Segunda División.

Esta mañana ha atendido a los medios de prensa uno de los capitanes de la plantilla canaria, Vicente Gómez. El '4' amarillo ha comentado la importancia que supone un partido como estos para todos: “Al que no crea, lo apartaríamos. Todos nos estamos jugando mucho. Ahora mismo, sólo quiero tener gente optimista a mi lado”.

Siempre optimista el capitán: “Entiendo lo que está pasando. Me alejo de lo negativo. Busco las cosas positivas y me refuerzo que jugar este tipo de partidos hace unos años era un sueño. Somos deportistas y tenemos que afrontarlo. Lo que hay que hacer es dejar de hablar y empezar a ganar. A la gente no se le puede decir nada más. Si le ganamos al Levante, la gente se vendrá arriba”.

Las claves para el partido del domingo son las siguientes: “Tenemos que ponernos por delante y luego estar tranquilos. Nos podemos meter en muchas hipótesis de cómo se puede dar el partido. Estamos trabajando esta semana para parar cosas que ellos hacen muy bien, pero los últimos resultados les ha dado tranquilidad a la hora de jugar. Hay que ser fuerte y tener mentalidad, ya no tenemos nada que perder, o poco que perder, y mucho que ganar".

No cabe duda que el choque que le espera a la Unión Deportiva tiene el mismo estatus del que podría tener una final de Champions League. Prácticamente si los isleños salieran del Ciutat sin los tres puntos su puesto en Segunda División estará más que asegurado.