Spider-Man PS4 ya tiene fecha de lanzamiento

Como ya habíamos mencionado antes en VAVEL, el esperado Spider-Man para PS4 no tenía una fecha de salida y se llegó a titubear sobre una salida durante el presente año 2018. Sin embargo, este miércoles se ha hecho oficial la fecha del lanzamiento del juego creado en los laboratorios de Insomniac.

Precisamente fue el martes un usuario de Twitter quien preguntó a Insomniac Games, estudio encargado del juego oficial del hombre araña si este estaría atrasado, a lo que la cuenta oficial del estudio contestó que saldrá en 2018 y Game Informer revelaría la fecha de lanzamiento el día miércoles. La revista estadounidense entonces confirmó que la próxima aventura de Peter Parker estará disponible en las tiendas el próximo 7 de septiembre.

Sony reveló también un nuevo tráiler con el contenido especial que traerá consigo la edición coleccionista, con la iniciativa de que los jugadores puedan reservar de forma anticipada el vídeo juego. Dicha edición consta de una caja grande que incluye el juego en físico almacenado en una caja especial de acero, una pegatina con el logo de Spider-Man en color blanco, un libreto con las artes conceptuales del juego, anticipo del contenido descargable The City That Never Sleeps con capítulos adicionales y personajes nuevos y una estatua del protagonista creada por Gentle Giant.



Edición coleccionista. | Foto: PlayStation

Para quienes reserven el juego en edición estándar o coleccionista recibirán tres trajes del personaje principal. En el vídeo de Sony se reveló el Spider-Punk y enfatiza que en los próximos meses revelarán otros dos que estarán disponibles al recibir el juego. Además, se otorgará un gadget conocido como Spider-Drone, un avatar para la PlayStation Network, un tema original para adornar la pantalla de inicio y cinco puntos de habilidad para mejorar al personaje.

Hasta ahora se mantiene como un exclusivo de PlayStation 4 y apto para las capacidades de la versión Pro que corre en 4K. No se conocen detalles sobre un lanzamiento en Xbox, Nintendo Switch o PC.

Así que el tan esperado proyecto de Sony se lanzará en septiembre y mientras tanto, Game Informer seguirá dando cobertura previa al lanzamiento, la cual podrás leer próximamente en VAVEL.