Sasha Vezenkov: "Solamente pensamos en ganar"

El final de la Euroliga enfrenta a Barcelona Lassa y Khimki en el Palau Blaugrana. Españoles y rusos se enfrentan en un choque intrascendente para los locales y vital para los visitantes, sin embargo la plantilla azulgrana ya ha afirmado que, pese a no tener opciones de nada, el objetivo sigue siendo ganar y mejorar.

Sasha Vezenkov fue el encargado de valorar el choque en las horas previas. El búlgaro está teniendo una temporada complicada, con pocos minutos en el tramo inicial y que, pese a buenas actuaciones con su selección, no ha tenido la continuidad deseada en el club azulgrana.

"No queríamos llegar al final en este estado"

"Nuestro gran objetivo es jugar bien, queremos ganar el partido. Somos conscientes de que el fin de semana tenemos un partido importante, pero ahora solamente tenemos al Khimki en la cabeza y únicamente pensamos en lograr la victoria mañana. Sabemos que va a ser un partido difícil, ellos se juegan bastante mañana y tenemos que estar listos para enfrentarnos a un equipo que saldrá a por todas", comentó.

También habló de la situación del equipo, que no está clasificado para la siguiente fase de la competición y ha tenido una temporada muy discreta. "Es el último partido de la competición, pero al principio de temporada no queríamos que el último partido llegase en esta situación. Ahora no podemos lamentarnos, hay que salir a ganar e ir a por la victoria", señaló.

Finalmente trató el tema de las lesiones y los posibles rumores que han surgido sobre que los azulgrana pueden tratar de incorporar a algún jugador para el tramo final. "Los jugadores debemos trabajar para ganar cada partido y mejorar día tras día. Nosotros no tenemos que pensar en el resto de cosas, hemos de concentrarnos en dar el máximo en cada encuentro y seguir trabajando", zanjó.