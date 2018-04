Óscar Duarte: "Nadie está contento porque queríamos ganar en casa"

Google Plus

Tras el entreno de hoy, Óscar Duarte ha hablado ante la prensa de la dinámica que atraviesa el equipo y los objetivos que se marcan.

El defensa ha afirmado que la temporada “aún no ha terminado, quedan muchos partidos y cree que todos son conscientes de que no ha sido un buen año, no ha habido regularidad y eso ha pasado factura”. A nivel personal, el costarricense destaca que “empezó la temporada con el tema de la lesión, y ahora tiene la oportunidad que quería y trata de seguir aprovechándola y ayudar al equipo, que es lo más importante”.

A nivel grupal, Duarte ha declarado que “han hablado de que van a ir partido a partido, que han de mejorar mucho porque no habían tenido una regularidad buena en el campeonato, ahora hay que tratar de terminar lo mejor posible, sumar lo máximo que se pueda porque ganando dos partidos se puede meter entre los 10 primeros o más arriba”.

De cara a la próxima jornada, a domicilio ante Valencia, el jugador perico asegura que "es complicado ganar, a veces las cosas no salen como uno quiere”. Duarte ha explicado que “debutó e hizo un gol allí, en los dos años que lleva aquí tuvo la lesión, pero cuando ha estado bien ha peleado por el puesto. Ha añadido que "ha tenido un buen rendimiento cuando ha estado disponible”. Duarte ha hablado de su trabajo diferenciado y ha relatado que "como vino con los partidos de la selección, los viajes… los técnicos han decidido dosificar las cargas".

Antes del entrenamiento, los jugadores han recibido una charla por parte del técnico, Quique Sánchez-Flores, y el central ha afirmado que "el técnico habló un poco del partido anterior, que aún no habían tenido la oportunidad, de lo que se encontrarán el domingo y de lo que iban hacer en la sesión". También ha sentenciado que "nadie está contento porque querían ganar en casa”. Ante los silbidos de parte de la afición al entrenador y a Pau López, Duarte ha asegurado que "la solución es que ganen partidos, de dar una alegría, la grada tiene el derecho de expresarse”.

El central finaliza contrato en 2019 y ha admitido que “no ha recibido aún nada de parte del club, quiere terminar bien lo que le resta, le han tratado muy bien, ojalá llegue esa oportunidad porque él quiere seguir aquí”.