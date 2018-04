Sin Diop para el Villamarín

Google Plus

Pape Diop fue una de las incorporaciones del conjunto armero en el pasado mercado de fichajes. Desde su llegada al equipo dirigido por José Luis Mendilibar, ha rendido mejor de lo que se esperaba, convirtiendolo en un fijo del once inicial. No obstante, el entrenador de Zaldivar no podrá contar con el frente al Real Betis, siendo una baja considerable en el aspecto defensivo.

El jugador senegalés se ha vuelto imprescindible para este Eibar, pero hay que acostumbrarse a barajar otras opciones. Con la sanción recibida por parte del pivote armero, el Eibar va a perder dos grandes bazas. La primera de ellas es el juego físico. El africano es puro músculo y eso es precisamente de lo que están necesitados los armeros. La segunda baza que va a perder el equipo, es el manejo del balón. Diop sabe manejar bastante bien el balón y posee un disparo muy potente desde distancias lejanas a la portería rival.

Si bien es cierto que el tándem Dani García – Joan Jordán ha funcionado de maravilla durante la primera parte de la temporada, lo que ha aportado el senegalés, no es equiparable a lo aportado por el duo español. En los 14 partidos disputados por el jugador, ha acumulado un total de 850 minutos,

El Betis de Setién es un equipo basado en el ataque, he de ahí los cincuenta goles logrados en esta temporada. El conjunto verdiblanco vuelve a jugar ante los suyos con la moral por las nubes tras tres victorias consecutivas que les han aupado a la ansiada sexta plaza, que concede el billete europeo. Los hombres de Quique Setién parecen haber encontrado al fin el equilibrio entre ataque y defensa. Ambos equipos se juegan sus opciones de seguir optando de pleno derecho a los puestos de Europa League. Un partido difícil para los hombres de Mendilibar, teniendo en cuenta la importante baja de Diop.