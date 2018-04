Varios equipos acechan por el traspaso de Kawhi Leonard

La continuidad de Kawhi Leonard en los Spurs parece estar más en entredicho que nunca. Tras la reunión fallida con sus compañeros, los rumores de una ruptura con la franquicia y su vuelta a Nueva York cuando quedan solo cuatro encuentros de temporada regular, el alero parece tomar un camino distinto al de la organización que lo acogió desde su llegada a la NBA.

Es por ello que muchos equipos no han perdido el tiempo y según informa Zach Lowe de ESPN, varios de los GM ya se han comunicado con los San Antonio Spurs o con los allegados a Leonard pensando en un traspaso, que ocurriría al finalizar la temporada y que cambiaría por completo el proyecto a corto y mediano plazo de los Spurs, una franquicia que siempre ha caracterizado por la estabilidad.

Leonard había declarado en su única aparición ante la prensa que quería retirarse en San Antonio, pero desde allí muchos de sus compañeros, incluidos Tony Parker y Manu Ginóbili, se manifestaron en disconformidad con el accionar de Leonard, de quien se especula que está regulando para no lesionarse nuevamente a coste de no jugar en el momento que más se lo necesito. No hay que olvidarse que los Spurs coquetearon peligrosamente con los puestos que te dejan fuera de postemporada y en el peor momento, el jugador dijo no estar en condiciones para jugar.

Los citados rumores provienen de los GM y son los mismos que calculan el valor de Leonard; un jugador de las características de Kawhi parece difícil de traspasar a cambio, por lo cual si alguno de ellos quiere tener chances de obtener al alero, se deberán desprender de varias rondas de Draft y algunos jóvenes prometedores.

Sin embargo, si Leonard no se compromete a firmar por esa franquicia, puede ser un lose-lose para ambos. El equipo soltaría mucho por un jugador que tendrá opción de jugador en 2019 y los Spurs se embarcarán en una reconstrucción total, algo que no ha ocurrido en la franquicia desde el primer año de Pop. Desde allí, 20 temporadas consecutivas terminando con balance ganador y entrando a Playoffs, teniendo la chance de firmar la 21 en estos días.

A final de cuentas, el futuro de Kawhi Leonard no parece muy claro. La relación con sus compañeros, con la franquicia y con el propio Popovich parece difícil de arreglar, pero ningún equipo tiene certezas de apostar por él, ya que su lesión casi no lo ha dejado jugar y su contrato está próximo a vencerse.