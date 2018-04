Jürgen Klopp: "Todavía no hay nada definido"

Google Plus

El encuentro que se llevó a cabo en Anfield, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre Liverpool y Manchester City, fue más que un partido.

Era dos de los mejores equipos de Inglaterra enfrentándose entres sí, era ver la lucha por dejar al fútbol inglés en los mas alto, pero, además, era ver a los Reds, otra vez, contra los Ciudadanos, el equipo que le quitó el invicto en la Premier League. Pero, más allá de todo eso, era ver a Pep Guardiola ante Jürgen Klopp.

En la primera batalla mano a mano buscando su pase a la semifinal, el ganador fue el Liverpool de Jürgen Klopp. Por tal motivo, el entrenador alemán mostró su felicidad por dar el primer paso: "Tuvimos un partido realmente bueno. En la primera parte estuvimos muy activos en todo el campo, aprovechamos de forma perfecta los espacios y cerramos la zona defensiva. En la segunda mitad defendimos sin ningún tiro a puerta"

En cuanto a lo que fue la primera parte, destacó: "Usamos bien los espacios, fuimos profundos, estábamos en la parte correcta del campo y ganamos el balón en zonas que nos permitió tener más lugar para atacar. Además, hicimos tres goles fantásticos"

"En el segundo tiempo no atacamos, sólo defendimos. Estuvimos muy concentrados. Me gusta cuando jugamos así, pero cuando tenemos el balón jugamos al fútbol y eso me gusta más. Debemos mejorar algunas cosas, pero ahora el resultado es más importante", explicó el entrenador.

Luego, el ex entrenador del Borussia Dortmund habló sobre la ventaja de estar tres goles arriba ante un equipo como el Manchester City de Pep Guardiola: "Estamos arriba por 3-0, es mejor que estar abajo 3-0, sin dudas. Pero no hay nada decidido. Todos lo saben. Iremos a Manchester y ellos van a querer reaccionar".

"Hoy no jugaron mal, solamente, no crearon la gran cantidad de goles que suelen generar. Ahora estamos en el medio tiempo”, explicó el entrenador del Liverpool que continuó de esta forma: "Ellos son un equipo fantástico y capaz de revertir este tipo de resultados"

Por último, Klopp quiso mostrar calma y destacar que todavía faltan 90 minutos para definir la clasificación: "Sabemos que no hay nada decidido todavía. Así debe ser una llave de cuartos de final. Trataremos de pasar a la siguiente ronda, al igual que el City"

"Todavía no estamos en la siguiente ronda, así que '¿para qué voy a celebrar?'. Hablemos después del segundo partido”, explicó el alemán con su humor característico.

La vuelta entre Liverpool y Manchester City será el próximo martes en el Etihad Stadium a partir de las 20:45 donde se definirá quién accederá a la semifinal de la Champions League.