José González logra la primera victoria en el undécimo partido

Google Plus

Algunos apelarán al conocido refrán de "más vale tarde que nunca", o pensarán que ha llegado demasiado tarde, pero al fin el Málaga CF logró su primera victoria con José Gónzalez como entrenador. Unos pensarán que ya es demasiado tardía la victoria para luchar por la permanencia, que se encuentra actualmente a once puntos cuando queda veinticuatro por disputarse y otros dirán que mientras hay vida, se debe seguir luchando.

El domingo pasado se logró una victoria, y en ella el gran protagonista sobre el césped no fue otro más que Rolan, que fue peligroso en la parte ofensiva del equipo, mostró la velocidad que se le pedía en otros partido y participó en la jugada decisiva del choque provocando un penalty cometido por el cancerbero Sergio Asenjo sobre el propio delantero y que decidió, esta vez sí, lanzarlo Chory Castro convirtiendo el 1-0 que a su vez sería el resultado definitivo. La victoria por parte del cuadro local de La Rosaleda esta vez sí fue merecida ante un rival que decepcionó en todas las facetas del juego y en el que su propio entrenador definió como "el peor jugado de toda la temporada". Con ello, el equipo sigue como colista pero es consciente de que sus próximas dos salidas ligueras son ante dos rivales directos por la salvación, esto es, Deportivo de La Coruña y Levante.

Hasta ahora José González había indicado que el equipo demostraba trabajo, carácter y compromiso en el día a día, y que no era lógico los puntos que llevaban puesto que merecían más. El equipo, con la llegada del gaditano, logró arrancar dos empates ante Eibar y Girona. Parecía que la mejora en defensa y en su forma de juego era evidente pero nada más lejos de la realidad: el equipo encadena siete derrotas consecutivas (Las Palmas, At.Madrid, Valencia, Ath.Bilbao, Sevilla, Leganés y FC Barcelona). No obstante, en estos dos últimos partidos el equipo ha logrado no encajar goles ante R.Celta ni Villarreal, y con el efecto psicológico de la victoria se espera una reacción final de los boquerones luchando en cada partido para poder optar al milagro de la salvación.

Al igual que el entrenador, los jugadores que llegaron a la plantilla en el mercado invernal aún no habían podido disfrutar de una victoria. Como ejemplo, Iturra, Lestienne, Ideye, Samu García y Lacen, no han destacado en demasía al juego del equipo cuando se le esperaba un efecto inmediato para poder solucionar las posibles defiiciencias del equipo.