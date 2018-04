FC Barcelona - AS Roma: puntuaciones del Barcelona Ida de los cuartos de final UEFA Champions League 2018

Google Plus

Los hombres de Ernesto Valverde se deshicieron de la AS Roma con solvencia. Dos goles en propia puerta -De Rossi y Manolas- y los tantos de Piqué y Suárez -el primero de ambos en la competición- fueron suficientes para sentenciar al cuadro italiano.

(0-3 Muy Mal; 4 Mal; 5 Regular; 6 Bien; 7-8 Notable; 9 Excelente; 10 MH)

Valverde

8 | Enchufado. Sorprendió con la titularidad de Semedo y la irrupción de Roberto como interior. Su equipo cumplió con creces lo que el técnico pedía: no confiarse ante un rival muy peligroso. Los cambios que introdujo fueron más por preocaución y descanso que para cambiar el signo de encuentro ya sentenciado.

Ter Stegen

7 | Circense. El guardameta tuvo que intervenir en pocas ocasiones. Aún así, se complicó la vida y arriesgó demasiado en una acción que pudo acabar en gol. El alemán rectificó con dos magníficas paradas en el 77' y 78'.

Semedo

6 | Ordenado. La sorpresa en el once de Valverde. No tuvo gran repercusión en el encuentro, subió con asiduidad por el carril derecho pero no logró conectar demasiado con los hombres de arriba. Pudo cometer penalti en la primera parte sobre Dzeko.

Piqué

8 | Triunfador. Con un Umtiti en horas bajas, Gerard se encargó de dirigir la defensa blaugrana a las mil maravillas. Atento a las internadas de los atacantes de la Roma. Culminó su actuación con su primer gol en la Champions en una excursión al área rival.

Umtiti

6 | Especulativo. Acostumbrados a las exhibiciones del central francés, ante la Roma no estuvo del todo preciso tanto en los pases como en el control de balón. Tuvo influencia directa en el segundo tanto que acabó metiéndose en propia Manolas.

Jordi Alba

8 | Liberado. El de Hospitalet estuvo desatado y provocó dolores de cabeza a la defensa italiana. Su aportación por la banda fue esencial para desequilibrar y desatascar el muro con el que se encontró el Barcelona.

Busquets

7 | Tímido. Reaparecía tras varias semanas lesionado y no estuvo al nivel que le acredita como el mejor en su posición. Fue el primer cambio de Valverde cuando el partido estaba visto para sentencia.

Rakitic

9 | Brillante. El hombre del partido. Exhibición del croata ejerciendo de líder en la medular. Fue vertical cuando su equipo lo necesitó, recuperó balones y siempre buscó la mejor opción.

Iniesta

8 | Constructor. Sus internadas en el área rival fueron constantes. Le dio la pausa y el criterio necesarios a su equipo. La lectura del encuentro por su parte fue exquisita, se marchó ovacionado por el Camp Nou una vez más.

Sergi Roberto

7 | Intenso. Tras mucho tiempo sin jugar en la posición de centrocampista, Sergi Roberto volvía a la medular. No defraudó y se entregó como de costumbre. Ocupó bien los espacios en ataque y ayudó en todo momento a Semedo en tareas defensivas.

Suárez

8 | Combativo. El charrúa peleó cada balón. Descolgándose y buscando constantemente la portería. Su instinto goleador se vio premiado en el 86' con su primer tanto en la Champions esta temporada.

Messi

8 | Persistente. La versión más humana del astro argentino. Tuvo alguna ocasión pero no pudo definir con claridad ante Alisson. Sin embargo, todo el peligro azulgrana vino con la firma de Lionel.

Paulinho

5 | Intrascendente. Ingresó en el 65' como recambio de Busquets, ejerciendo de interior. No tuvo gran repercusión en el juego ni tampoco la verticalidad por la que destaca el brasileño, el partido tampoco lo requería.

André Gomes

5 | Discreto. Recambio de Sergi Roberto en el 81'. Con el choque venido a menos, su introducción en el terreno de juego fue un mero trámite en el que no desentonó.

Denis

6 | Afortunado. Entró por Iniesta en el 84' y le dio tiempo a servir en bandeja el cuarto gol a Luis Suárez. El canterano sigue pidiendo a gritos más minutos al cuerpo técnico.