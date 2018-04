El club pone a la venta las entradas de la final de Copa del Rey

Google Plus

A partir del jueves 5 de abril se ponen a la venta los asientos asignados para los aficionados hispalenses para el encuentro que se disputará en campo neutral: el Wanda Metropolitano.

Habrá entrada asegurada hasta el socio 21.009 y la venta será igual que las últimas realizadas por parte del club, por orden de antigüedad. Van desde el 5 al 13 de abril, en horario de 10-14 y de 17-21 horas.

Cabe reseñar que como ya anunció el Sevilla FC el pasado mes de marzo, los abonados tendrán una bonificación de 20 euros en las entradas, a excepción de los que adquieran localidades de 45 euros, en las que el descuento será de 15 euros, y las de los discapacitados y acompañantes, cuyo descuento será de 30 euros por cada entrada.

Las entradas puestas a la venta serán de tres categorías, con estos precios, sin contabilizar la bonificación:

Primera Categoría: Lateral Oeste, con precios de 130, 140, 150 y 190 euros.

Segunda Categoría: Lateral Oeste, con precios de 50 y 70 euros, y Lateral Este, con precios de 90, 110 y 130 euros.

Tercera Categoría: Fondo Norte, con precios de 45, 60 y 70 euros.

Las entradas para discapacitados tienen un precio de 50 euros, e irán asociada a una entrada de acompañante, también de 50 euros, en el Lateral Oeste.

Asimismo, el Sevilla FC informa que no se harán cambios de entradas ni devoluciones y las entradas serán nominativas debiendo aportarse obligatoriamente el abono de la presente temporada y el DNI (original o copia). El DNI se pedirá en los controles de acceso al Wanda Metropolitano.

Con esta medida lo que intentan es que los socios más antiguos no revendan sus entradas y así todos puedan tener opciones de solicitar una. A no ser que haya algunas entradas al final, los únicos beneficiados de esto serán los socios y los aficionados no abonados tendrán difícil conseguir alguna entrada.