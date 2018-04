Luis Suárez: "Por mucha fortuna que tengas, si no llegas no haces gol"

Google Plus

Luis Suárez atendió a los medios de comunicación tras llevarse la victoria en la ida de los cuartos de final de UEFA Champions League (4-1). El uruguayo fue uno de los goleadores de la noche, anotando el último tanto del encuentro a falta de cuatro minutos para que acabará el encuentro.

Todos conocen el carácter del uruguayo, el cual se vio reflejado en la celebración del gol: “He celebrado el gol con rabia porque nos habían marcado un gol y creo que 4-1 es una ventaja para afrontar la vuelta de Champions y la verdad, que en lo personal siempre te alegra”, dijo el uguayo.

“Viendo la conclusión de cómo se dio el partido creo que el resultado es un poco exagerado, pero creo que tuvimos más de cuatro o cinco ocasiones claras de gol para poder haber sacado una buena ventaja, pero bueno, el portero también hizo un buen partido”, comentaba el killer azulgrana sobre el abultado resultado del encuentro.

El equipo culé se adelantó con dos goles en propia puerta. El comentarista de BeIn Sports quiso remarcar la fortuna del equipo local y preguntó a la estrella del Barça por si creía que la fortuna había sido clave para lograr la victoria. Luis Suárez dejó claro que si no hubieran llegado al área rival, con jugadas combinadas, no habrían puesto dificultades al rival, con los cual no habrían marcado goles y que es mérito del equipo llegar ahí y crear ocasiones ante un gran equipo como la Roma.

Marc-André Ter Stegen volvió a demostrar sus reflejos y su habilidad bajo los palos con paradas de mucho mérito. En una jugada en concreto, el portero alemán erró en la salida del balón y la gran recuperación del equipo italiano dejaba a un jugador solo en el interior del área. El cancerbero culé reaccionó de muy buena manera y atajó una de las ocasiones más claras del encuentro. Luis lo tiene claro: “Marc es el mejor portero del mundo. Después de un mal pase volvió e hizo una parada espectacular”

Para finalizar, declaró que solo piensan ir paso a paso, el triplete es una posibilidad, pero ahora tienen que pensar en la final de Copa que está al caer. Además, cree que la Champions es una competición en la que nunca se sabe que podrá pasar y se tiene que estar muy atento.