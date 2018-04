Las opciones del Sevilla frente al Bayern

Google Plus

El equipo de Montella debe hacer un hecho que, de conseguirlo, se hablará de algo histórico: remontar al conjunto bávaro y conseguir la clasificación a semifinales por primera vez en su historia.

La proeza resulta casi imposible ya que, desde que cambiaron de entrenador al comienzo de temporada, solo han perdido 3 encuentros y en Champions encadenan 12 partidos seguidos ganando con Heynckes al mando de los alemanes. A todo esto hay que sumarle que posiblemente este fin de semana conquisten otra Bundesliga de manera consecutiva por lo que podría reservar algunos futbolistas para el encuentro de vuelta. Del partido de ida lo único negativo que se llevaron fueron las lesiones de Vidal y de Juan Bernat.

Por parte del Sevilla la situación no mejora mucho. Esta semana están obligados a ganar frente al Celta ya que, si vuelven a perder, entrarían en una rutina peligrosa de cara a jugar en Europa la temporada que viene. Para el partido de vuelta el equipo recupera a Banega, pieza más que fundamental en los esquemas del italiano.

Los hispalenses han remontado, a lo largo de su historia, aquellos partidos que perdieron la ida en su estadio. La primera fue en 2011 frente al Oporto (1-2 / 0-1) y la última en el denominado "Euroderbi" frente al Real Betis (0-2 / 2-0 victoria rojiblanca en los penaltis). Esto hace pensar que las estadísticas están a favor del Sevilla, pero no se sabe si será suficiente para superar al rodillo alemán. Tampoco ayuda los partidos que juegan fuera de su feudo, el equipo parece otro distinto con respecto al que juega en Nerión, parece otra plantilla. Este Sevilla tiene dos opciones para disputar el encuentro: que aparezca el Sevilla de Old Trafford o el de Butarque, Ipurua o cualquier otro estadio donde el equipo no consiguió estar a la altura.