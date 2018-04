Pep Guardiola: "Sólo necesitábamos un gol"

Google Plus

Tras los millones y millones invertidos, contratación de Pep Guardiola de por medio, Manchester City está a un paso de caer eliminado de la UEFA Champions League en cuartos de final, una instancia muy menos a la que hubieran deseado.

Liverpool les otorgó un baño de realidad en su visita a Anfield Road, al vencerlos por segunda vez en la temporada y con un contundente 3-0 en el que los de Guardiola no pudieron siquiera rematar a portería: "No creamos chances claras porque ellos defendieron profundo. Solo necesitábamos un gol pero no pudimos a anotarlo", declaró el entrenador en conferencia de prensa.

"Nadie cree que podremos atravesarlo, nos tendremos que convencer nosotros mismos mañana", reconoció Guardiola, aunque también aclaró que "confío mucho en mi equipo, me han mostrado un montón de buenas cosas a lo largo de la temporada. Tenemos 90 minutos más y lo intentaremos. United vendrá a casa y entonces tendremos tres días para prepararnos".

Por último, Guardiola señaló dónde está mal ventaja para Liverpool, de cara al partido de vuelta: "La valla invicta es tan importante para ellos, vamos a ver cómo reaccionan los jugadores. Hay que aceptar la derrota, aceptar que Liverpool fue clínico y preciso y veremos qué ocurre la próxima semana".

Manchester City estará recibiendo a Manchester United en un nuevo derby, el próximo sábado desde las 16:30 horas, en un partido que puede definir su obtención de la Premier League por tercera vez en su historia, luego de los títulos conseguidos en 2011/12 y 2013/14.

Tras ese encuentro ante los 'Red Devils', en el que los dirigidos por Pep Guardiola tendrán que demostrar si están a la altura de poder reponerse del duro golpe sufrido en Anfield Road, llegará la revancha frente al Liverpool, en Etihad Stadium, con todo su público, un marco inmejorable para intentar dar un giro de timón que les permita avanzar a semifinales.