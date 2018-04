The Miz (c) vs. Finn Bálor vs. Seth Rollins: Alto voltaje por el Campeonato Intercontinental

El título Intercontinental que posa en el hombro del siempre provocativo The Miz estará en juego tras un largo período sin defenderlo en PPV, incluyendo Royal Rumble y Elimination Chamber. Recordando que el residente en Hollywood venció a Roman Reigns para convertirse en ocho veces campeón del título individual.

Puede ser que Miz tenga contados sus días como campeón intercontinental y es que el reto no pinta nada fácil para retener. Tras una gestación de rivalidad cargada de intensidad y en la que el campeón se ha visto muy por debajo del nivel de los adversarios, todo apunta a que el cinturón cambie de portador en Wrestlemania.

Tras la derrota en Elimination Chamber, The Miz pidió a Kurt Angle un oponente para la Vitrina de los Inmortales. El gerente general le dio una lucha contra Seth Rollins y El Arquitecto lo derrotó, pero concluida la lucha, apareció Finn Bálor para una segunda ronda que pondría a un agotado Miz en apuros, el irlandés ganó y prácticamente dio inicio a una contienda por el campeonato.

Como es habitual, Miz acudió a su perverso sentido del humor para burlarse de Rollins y Bálor en la entrega de los Mizzies. Ambos atacaron al dueño del cinturón y a sus secuaces, The Miztourage en una pelea handicap. Finalizada la lucha, el medallista olímpico, Kurt Angle, anunció que en Wrestlemania habría una triple amenaza por el campeonato intercontinental entre The Miz, Seth Rollins y Finn Bálor.

En las recientes semanas se vio cómo el primer campeón universal y El Arquitecto desplegaron su talento para llegar con el mejor ánimo al show de shows. Primero, el líder del Bálor Club quedó como único hombre en pie tras una riña entre Miz y sus aliados; y Rollins. Sostuvo el campeonato y con una sonrisa plasmada en su rostro dejó en claro que va a luchar con todo por salir de Nueva Orleans como campeón Intercontinental y así tener su primer reinado completo como dueño de una presea tras verse interrumpido por una lesión cuando ganó el Universal en 2016.

Bálor sostiene el título en Raw. | Foto: WWE

Por su lado, Seth Rollins parece ir a la alza tras una serie de presentaciones espectaculares. Iniciando por su inclusión en la Elimination Chamber de siete hombres y su tiempo récord en una lucha Gauntlet (hora cinco minutos). Antes de Wrestlemania volvió a exhibir su gran talento en un combate uno a uno contra Finn Bálor, contra quien ya había luchado en el primer combate por el Campeonato Universal y dieron un enfrentamiento inolvidable, similar al del último episodio de Raw. Tras una lucha de alto voltaje, Rollins se llevó el triunfo y dejó en claro que el campeonato intercontinental será un paso importante para instaurar el nuevo orden de Monday Night Rollins.

Rollins tiene hambre de gloria. | Foto: WWE

Todo apunta a que The Miz sufrirá para defender su título ganado en Raw 25 y aunque parte como el desfavorecido, no se puede tomar como descabellada la idea de que el A-Lister retenga en el escenario más grande de todos. Puede que Miztourage tenga algo que ver para bien o para mal, pero Miz suele sorprender cuando los números no están en su favor y en una lucha radical por el campeonato que más ha obtenido, no se puede descartar una defensa exitosa.

The Miz espera aumentar su leyenda como campeón. | Foto: WWE

La lucha por el título individual de Raw pinta para ser uno de los más brillantes en la luminosa noche que albergará Nueva Orleans. Luchadores talentosos, un cinturón prestigioso y el escenario más grande de todo el entretenimiento deportivo, ¿nada mal, eh?