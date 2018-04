Kevin De Bruyne: "Si marcaron tres goles en 90 minutos nosotros también podemos"

De alguna forma no muchos se esperaban una victoria del Liverpool y menos que consiguieran un triunfo por tres goles a cero. Los Citizens tendrán que buscar dar la vuelta al resultado global para clasificarse a las semifinales de Champions League. Mal panorama para los de Pep que nunca se esperaron tal contundencia del Liverpool.

Si bien el Manchester City tuvo un 62 % de la posesión del balón fue mucho mas eficiente la efectividad de cara al arco del Liverpool. Para dar vuelta el resultado, los Citizens tendrán que marcar cuatro goles, según De Bruyne todo puede pasar: “Nunca se sabe, es fútbol, ​​tengo confianza en nuestro equipo y en la forma en que jugamos”, dijo el belga a la página oficial del Manchester City.

Kevin De Bruyne hizo un llamado de atención a sus compañeros y recalca que todo puede pasar en el fútbol: “Si el Manchester City quiere clasificarse para la próxima ronda, necesitamos hacer algo especial, todavía tenemos unos largos 90 minutos, pero obviamente ahora ellos son los favoritos".

Soñar es gratis. De Bruyne confía en la remontada: “Será una prueba muy difícil, Liverpool es un equipo muy bueno, pero si comenzamos bien el partido y logramos marcar goles rápidos, nunca se sabe. Marcaron tres goles en 90 minutos. Creo que a menudo hemos señalado que podemos anotar más de tres goles en 90 minutos. Veamos”.

Además, el mediocampista se refirió a los incidentes producidos por los fanáticos del Liverpool en donde rompieron algunos cristales al bus del City: “Rompieron ventanas. Pero ¿quién soy yo para decir algo? Estoy bien, mientras nadie esté herido estoy bien. No, no afectó a los jugadores, no cambia nada. Siempre que mantenga la violencia bajo control, no hay nada de malo en ello”, dijo el ex Chelsea restándole importancia a los hechos.