Las 'Chivas' vencen por la mínima

Por las semifinales de la Champions League de la CONCACACAF, el Chivas de Guadalajara venció por 1:0 en el primer partido de la llave. De parte de los locales había una excitación importante por hacerse de los 3 puntos en esta primera partida, ya que hace 11 años no llegan a disputar una final de la competición, y hace 56 años que no la gana (sólo tiene aquel título, que además fue la primera edición del torneo).

Por su parte, los NYRB, que jamás habían llegado a estas instancias, esperaban dar muestras del nivel que habían tenido en las primeras fechas de la nueva temporada de la Major League Soccer, pero la imagen que dejaron no llegó a ser la mejor.

Con respecto al partido, se mantuvo la tendencia de este tipo de encuentros. Mucha apertura espacial, campo para que ambos desarrollen su juego, e intenciones ofensivas. Y aunque el local contó con más chances, los de New York también tuvieron lo suyo. Es así que, por ejemplo, complicó a Cota cuando una escalada del carrilero Lawrence terminó en un centro-shot que fue rechazado.

Minutos más tarde, los del 'Rebaño Sagrado', que tenían que hacerse fuertes en el Estadio Akron de Jalisco, empezaron a suceder sus jugadas de peligro. Ya daban pistas de ello con un remate potentísimo desde afuera del área que Robles desvió a córner. Así se fue balanceando el encuentro a su favor.

Y en esa dinámica, apareció quien tenía que aparecer. Si ya se había hablado de Rodolfo Pizarro en la previa, también habría de pasar durante el juego. Cuando ya se acercaba a cumplirse la media hora de juego, un contragolpe con muchísimo espacio a la carrera del extremo mexicano, terminó en un pase-gol para que Isaac Brizuela marcase la apertura del marcador.

1:0 y partido cuesta arriba para los neoyorquinos, que ahora tendría que salir a buscarlo, y dejar más espacios atrás era siempre un riesgo, pues encajar uno más hubiera significado complicar sus chances en la llave.

No obstante, la visita estuvo a la altura del nuevo reto: buscar sin descuidar la retaguardia. La pelota no era suya (terminaron con un 38% de posesión, aunque principalmente debido a los últimos 20 minutos en los que jugaron con un hombre menos), pero los avances más importantes sí. Aún acercándose al arco de Rodolfo Cota, no fueron muchas las intervenciones de éste, por lo que sus llegadas no pasaron de ser mucho más que acercamientos.

Los minutos corrían y la impresión era que no pasaría nada nuevo, pero Collin, que ya había recibido una amonestación en el agregado del primer tiempo, cometió una nueva infracción y se fue a las duchas. Sin duda, era el momento que esperaban los mexicanos para aquietar el ritmo.

Pero todo lo contrario, la chance más clara del partido llegó, y no fue de parte suya, sino de los 'Metros', cuando Bradley Wright Phillips aprovechó un avance y se coló hacia el área en una incursión individual, pero falló en el mano a mano contra el portero de las Chivas. A falta de 10 minutos, hubiera sido un gol más que esperanzador de cara a pasar a la final. El partido finalizó sin más, dejando la sensación de que aún está todo abierto.

La revancha

Mientras que las Chivas buscarán defender su ventaja el próximo Martes en el Red Bull Arena, antes deberán enfrentar al Veracruz por su torneo doméstico este sábado de nuevo en condición de locales, pero seguramente guardarán un par de piezas en dicho encuentro, ya que parece ser Almeyda ha centrado todas sus esperanzas de salvar la temporada en la Concachampions.

Por otro lado, los NYRB no tendrán actividad el fin de semana, y concentrarán todos sus esfuerzos en la vuelta de estas semifinales. Dicho sea de paso, llegarán con dos bajas: mientras que Collin fue expulsado, Muyl también se ganó una suspensión tras salir amonestado y llegar al límite de tarjetas, por lo que no estará en la revancha.