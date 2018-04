Previa Atlanta United– LAFC: primer duelo de un debutante en el “romperécords” Mercedes Benz Stadium

Google Plus

Tras cuatro partidos de los de Atlanta y tres de los de Los Angeles, dos equipos con aspiraciones a lo más alto esta temporada se encuentran en el coliseo del “soccer” americano, el Mercedes Benz Stadium, que volverá a presentar una entrada de récord para dar la bienvenida a los “wings” en su debut en la categoría de oro del futbol de Norte America.

Las líneas de ataque de ambos equipos son las más goleadoras de esta temporada sumando ocho y nueve goles, respectivamente. Un dato importante para tener en cuenta el espectáculo que este partido nos puede brindar.

Imagen: Angels On Parade

Mercedes Benz Stadium

Primera visita de Los Angeles Futbol Club al estadio “romperécords” Mercedez Benz de Atlanta. El estadio que acoge partidos de la NFL de los Atlanta Falcons y los partidos de la MLS de Atlanta United, tiene una capacidad de 83.000 espectadores para fútbol americano y más de 72.000 para el fútbol. El récord de asistencia de “soccer” es de 72.035 espectadores en el Atlanta United FC-D.C. United esta temporada, el 11 de marzo de 2018.

Tres victorias seguidas

Atlanta United no conoce otro resultado que no sea la victoria desde el primer partido de liga, en el que cayó por 4-0 en su visita al estadio BBVA Compass, del Houston Dynamo.

Después de este resultado, ha cosechado tres victorias seguidas. En casa, ha vencido 3-1 ante D.C. United y 4-1 ante Vancouver Whitecaps, y consiguió una victoria por la mínima 0-1 en su visita la pasada semana al Minnesota United.

En su último partido, los de Georgia no mostraron su mejor versión de fútbol, pero aun así consiguieron la victoria.

“Creo que fue una muestra de determinación, conjunto, lucha y espíritu,” dijo el portero Brad Guzan. “Este es un gran paso hacia adelante para nosotros. Cuando la gente piensa sobre Atlanta United, piensa sobre fútbol bonito y esta noche hemos mostrado otro lado. Hemos mostrado que podemos competir y que podemos batallar.”

Imagen: Atlanta United FC

#zLAtan les cortó su racha

LAFC habían empezado con un pleno de victorias en su estreno en la MLS ante Seattle Sounders y Real Salt Lake. Pero el derbi de Los Ángeles ('El Tráfico') ante los Galaxy terminó volviéndose en su contra debido a la inesperada presencia de Zlatan Ibrahimovic, el nuevo flamante fichaje del equipo con más trofeos de la MLS en su vitrina.

Los debutantes no supieron aprovechar sus tres goles iniciales de ventaja y acabaron perdiendo un partido que tenían encarrilado por 4 a 3 en el último suspiro del partido.

Imagen: Zimbio

“Queremos reforzar el trabajo que hemos hecho. No quiero que los jugadores, después de un partido como este, no reconozcan que tenemos que mirar adelante como un equipo. No quiero que los chicos busquen respuestas de maneras locas. Quiero que todo el mundo entienda que, durante 240 minutos de nuestra primera temporada en la MLS, hemos marcado nueve goles y encajado uno. Y en los últimos 30 minutos nos alejamos de jugar nuestro fútbol,” dijo el entrenador Bob Bradley.

“Aún tenemos que encontrar una forma de controlar los partidos un poco mejor. Somos un equipo peligroso y pienso que nuestros oponentes lo reconocen, pero no puede ser que tengamos prisa para ir a marcar en todo momento. Hay momentos en los partidos en que sumar 8-10-12 pases juntos y tener algo de control se convierte en muy importante, y en ese escenario es donde tenemos que mejorar,” dijo Bradley.

Atlanta finalizó la temporada pasada cuarto empatado a puntos con Chicago Fire, tercero. Bradley lo considera una temporada exitosa y cree que su equipo se va a enfrentar a un rival bien organizado y con las ideas claras.

“Atlanta es un equipo con buenos jugadores atacantes. Al principio de nuestra temporada también hemos mostrado que tenemos algunos chicos capaces de hacer cosas especiales así que en ese sentido hay algunas semejanzas,” dijo Bradley.