Kubica: "Stroll y Sirotkin no son mis alumnos"

Mucho se habló durante el verano de las opciones de Robert Kubica de convertirse en piloto titular de Williams en la temporada 2018, pero finalmente el puesto de compañero de Lance Stroll fue entregado a Sergey Sirotkin. Una decisión que entristeció a los fans y que vino cargada de polémica, al formar plantilla con dos pilotos sin apenas experiencia en la Formula 1, siendo el más experimentado y mediático el piloto reserva de la escudería.

Hasta su accidente en Andorra en 2011, Kubica no se había convertido en uno de los pilotos mas queridos de la parrilla con experiencia en la Formula 1 desde 2006, cuajando buenos resultados. Pero a pesar de su nivel y experiencia, el polaco no cree que su rol sea el de maestro de los pilotos titulares de Williams. "No diría que soy profesor y ellos son mis alumnos", ha declarado a TVP Sport.

"Ellos tienen poca experiencia, como cualquiera cuando comienza. La F1 es un deporte complicado", dijo. "Lance y Sergey acuden a mí con preguntas, más Stroll que Sirotkin. No es nada personal con Sergey, quizás Lance ya tiene algo de experiencia y sabe qué preguntar"

"Nuestro objetivo es hacernos un hueco en la zona medio, lo que significa entrar en la Q2"

Actualmente la escudería Williams pasa un momento complicado, como así indica Sirotkin: "Esperábamos más cuando fuimos a Australia", admitió. "En particular, esperaba más de mí mismo. Pero no es tan terrible como parecía en la clasificación, así que tenemos que progresar en el futuro cercano"

Tras lo visto en Australia, la posición del equipo dista mucho de el objetivo que tienen marcado, pero el piloto ruso confía en un cambio a mejor: "Nuestro objetivo es hacernos un hueco en la zona medio, lo que significa entrar en la Q2, luchar para llegar al final de la carrera y por los puntos. Estábamos bastante lejos de eso en Australia, pero realmente espero que haya sido uno de esos fracasos que siempre te acecha durante una temporada"