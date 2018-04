Previa NE Revolution - Montreal Impact: en busca de una tercera

Google Plus

Regreso al trabajo. Nueva semana de Major League Soccer, la sexta ya, en la que se comienzan a vislumbrar cómo o por qué objetivos pueden luchar diversas franquicias.

Aunque decir esto en una de las competiciones más imprevisibles como la MLS es lanzar las campanas al vuelo. Dos de esas no entraban en los planes iniciales de qué equipos podían aspirar, como mínimo, a entrar en los Play offs.

Ese es el sueño de prácticamente las 23 que participan en esta edición. Por un lado está New England Revolution, a quienes apenas se les daba papeletas de plantar cara hace apenas un mes atrás. Un mal mercado y movimientos extraños dejaban muchas dudas en su entorno. Y enfrente, Montreal Impact.

En el caso de los canadienses, más de lo mismo, con la marcha de jugadores importantes de la plantilla. Sin embargo, cuatro partidos después, están situados en puestos de postemporada, con una misma variable: el debut de su entrenador (Brad Friedel y Rémi Garde).

En pos de una 'Revolución'

Tras dos temporadas de ostracismo, en las cuales no llegaron a conseguir el billete para las eliminatorias postreras, las miras de estos renovados Revs estaban en su regreso o, al menos, en las mejoras de sus prestaciones.

Por ello, el mercado estuvo enfocado en todo momento en jugadores experimentados y, sobre todo, con hambre de éxito. Un proyecto que iba a estar liderado por un nuevo y debutante entrenador: Brad Friedel. El ex portero estadounidense tenía la dura papeleta de encajar las piezas del puzzle de los del Foxborough y, sobre todo, hacer desaparecer la indisciplina.

Los Revs encadenan tres partidos sin perder: dos victorias y un empate

No obstante, la campaña 2018 no empezaba del todo bien. Su goleador, Kei Kamara, se marchó a Vancouver Whitecaps y, para más inri, Lee Nguyen, uno de los futbolistas con más calidad de la liga, se declaró en rebeldía en búsqueda de un nuevo destino alejado de New England -de momento sigue en el equipo-.

A esto había que añadirle la derrota en la primera jornada ante Philadelphia Union con una imagen bastante pobre y, de nuevo, con dos jugadores expulsados. Sin embargo, en las tres siguientes renacieron cual ave fénix de sus cenizas: dos triunfos y un empate. O lo que es lo mismo, siete puntos de nueve posibles. Números que les mantienen en la 4ª plaza de la Conferencia Este.

Los 'Revs' celebrando el tanto de Penilla en Houston. / Foto: MLS Soccer

Y es que mantienen en su equipo una de las grandes sorpresas en este arranque: Matt Turner. El portero suplente que se convirtió en titular tras la lesión de Cropper. Sus actuaciones están rayando la excelencia a cada partido que pasa, ayudando a la cosecha de puntos, incluso detuvo un penalti ante Colorado Rapids.

A esta figura hay que añadirle las de Fagúndez (máximo goleador con dos dianas), Bunbury, Rowe o Zahíbo. Además del recién llegado Penilla, quien se ha hecho con un puesto de titular en una de las bandas. Mientras, Agudelo espera su oportunidad desde el banquillo.

Un impacto sorprendente

Al igual que sus rivales, necesitaron un cambio de rumbo para recuperar sus aspiraciones. El curso pasado fue catalogado como uno de los peores en cuanto a todo (registros, juego...). Esto provocó la marcha de Mauro Biello, quien precisamente fue destituido tras una derrota con New England Revolution, y la contratación de Rémi Garde para la franquicia de la ciudad de los 'Mil Campanarios'. No sería difícil superar la marca de 2017, pero sí que tendría entre ceja y ceja, al menos, clasificar para los Playoffs.

Para ello, la familia Saputo (también controlan el Bologna italiano), tuvo que peinar el mercado para satisfacer al máximo las necesidades de su nuevo técnico. Justo en la marcha -y vuelta- de Džemaili a la escuadra rossoblú, obtuvieron la llegada de Taïder. También dolió la baja de su buque insignia: Laurent Ciman.

Su mariscal ponía rumbo a los nuevos LAFC, a cambio de Raitala y Edwards. O el traspaso histórico de Ballou al Barcelona 'B'. Entradas y salidas que ha sabido encajar el entrenador galo sin problema alguno. Dos derrotas en los dos primeros partidos como escarmiento para las próximas. Ganarían el 401 Derby ante Toronto y en el CenturyLink Field de los Seattle Sounders.

Vargas y Piatti en el momento del 1-0 ante Toronto. / Foto: Pro Soccer USA

Vargas está siendo una de los mejores fichajes de MLS hasta el momento

Pero sí hay una luz que está brillando por encima del resto, esa es la del chileno Jeisson Vargas. Llegó este mismo mercado procedente de la Universidad Católica, llamado a ser un jugador importante. Y es que está sobrepasando esas expectativas. Es el máximo anotador del equipo con dos dianas. Y no solo eso.

Es el encargado de causar mayor estragos en las defensas contrarias. Se ha visto beneficiado por el uso de esa línea de dos puntas (5-3-2 o bien 4-4-2), la cual comparte con Piatti, el mejor de los Impact, claro está. Otros fundamentales son el ya mencionado Taïder, Lovitz, Krolicki, Piette o Cabrera.

Precedentes

Desde la entrada de Montreal Impact en la Major League Soccer en 2012, ambas franquicias han disputado un total de 16 partidos. Eso sí, se han repartido de una de las formas más igualadas posibles: siete victorias para los Revs, otras siete para los canadienses, mientras que tan solo dos empates. No obstante, todos ellos han tenido lugar en temporada regular, sin haber llegado a coincidir en ningún momento en los Playoffs.

Sin embargo, cabe reseñar que son ya los cuatro partidos de forma seguida que se cuentan por victoria para los de Nueva Inglaterra. Es decir, desde el 18 de septiembre de 2016, todos los duelos se cuentan por victoria para los del Foxborough. Y, por tanto, desde un dos de junio de ese mismo año, los Impact no saben lo que es ganarles.

Mapp y Feilhaber en el primer Montreal Impact - NE Revolution de la historia. / Foto: zimbio.com

Dirigirá José Carlos Rivero

El árbitro encargado de impartir justicia en el Gillette Stadium será José Carlos Rivero. Natural de Estados Unidos, y de 36 años, debutó en la MLS en 2012 en un Chicago Fire - Sporting Kansas City. Seis años después, acumula a sus espaldas un total de 93 partidos.

También ha dirigido encuentros de los Playoffs, US Open Cup, USL o incluso NASL. A los Revs son el segundo equipo que más partidos le ha pitado (14), con seis victorias, dos empates y seis derrotas. Nunca les ha llegado a expulsar ningún jugador. Y, por otro lado, a los Impact les ha arbitrado seis duelos, con cuatro triunfos y dos igualadas. Es decir, no conocen la derrota con él.

José Carlos Rivero. / Foto: MLS Soccer

Convocatorias

