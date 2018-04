Desconfianza entre los equipos por los fichajes de personal de la FIA

Google Plus

Primero fue el fichaje de Marcin Budkowski, ex director técnico de la FIA, por Renault, aunque no trabajara para los galos hasta el 1 de Abril, y posteriormente el de Laurent Mekies por Ferrari tras ser director de seguridad de la FIA, uniendose al equipo italiano a finales de año.

Estos fichajes han armado revuelo entre prensa, aficionados y también entre los propios equipos ya que estos ex integrantes de la FIA poseen información confidencial de todas las escuderías, lo que supone una ventaja para estos equipos. Cuando se anunció el fichaje de Mekies, Boullier no dudó en declarar que Ferrari había roto el pacto de caballeros entre las escuderías al no respetar los tiempos a la hora de realizar la contratación.

También Christian Horner mostró su descontento en la rueda de prensa previa al GP de Australia por los conocimientos que tiene el personal de la FIA ante Maurizio Arrivabene: "Creo que el elemento decepcionante de esto es que tenemos algo llamado Grupo de Estrategia, al que asistieron la FIA, la FOM y todos los directores de equipo. Discutimos la cuestión de Marcin (Budkowski), una situación que generó grandes polémicas porque un miembro clave de la FIA se unía a un equipo, que en ese caso era Renault", así como Otmar Szafnauer, jefe de operaciones de Force India, que fue explicito al calificarlo de injusto .

"Si tememos eso, será el inicio de un desastre"

Pues bien, Frederic Vasseur, director de Sauber, ha hablado sobre el asunto y se ha mostrado preocupado por la situacion: "Recuerdo perfectamente la situación con Marcin, estuvo en todos los túneles de viento dos semanas antes de irse".

"Laurent es consciente de los detalles clave de cada monoplaza, porque aunque estaba más centrado en la seguridad, es consciente de la estructura clave".

Ante la FIA no se puede ocultar nada y esto preocupa a Vasseur, pues a partir de esto la confianza en el personal de la FIA se ve mermada. “Tenemos que preguntarles si estamos dentro de las reglas o no".