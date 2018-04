Titan Comics anuncia que publicará cómics de Life is Strange

Google Plus

Los seguidores de la aclamada saga Life is Strange están de enhorabuena pues Square Enix y Dontnod se han unido con Titan Comics para estrenar una nueva colección de cómics basados en la famosa edición de este video juego.

Por lo que se sabe hasta ahora, esta colección se lanzará en este mismo año, las ediciones cuentan con un total de 5 ejemplares. Los organizadores han declarado que los personajes principales se mantendrán pero protagonizaran nuevas aventuras en la misma escenografía “Arcadia Bay”, lugar dónde se desarrolla el argumento principal de la trama en la aventura gráfica.

El hándicap con el que cuentan estos nuevos ejemplares es que no será una repetición de lo que se ha visto en los video juegos sino que se profundizará más en canalizar la historia de los personajes principales desde sus orígenes. La línea temporal en la que se barajará la historia todavía no ha sido desvelada por los creadores pues poco se sabe de en qué tiempo se desarrollará. Esta aventura es conocida por lo saltos temporales y puede ser que esto sea un problema para adaptarla en este formato. Los que sí conocen esta saga están de celebración ya que conocerán más acerca de la historia de Max o Chloe.

Titan Comics también ha adaptado numerosos video juegos a formato papel como Sea of Thieves o Assasin Creed, por ello cuentan con una gran experiencia en este campo. Muchos de ellos también han tenido su versión incluso en cine como es el caso de Final Fantasy, Resident Evil o Prince of Persia, aunque los fans más añejos no están muy de acuerdo con estas versiones adaptadas pues algunos declaran que se puede perder la esencia original.

La fecha de publicación exacta todavía se desconoce hasta ahora sólo queda esperar para saber más.