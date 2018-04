El Mundial de Rusia no contará con arbitraje británico

Mark Clattenburg fue el único británico que ocupaba un lugar en la lista emitida por la FIFA el pasado verano de 2016. Sin embargo su marcha de la Premier League, rumbo a Arabia Saudí, ha provocado que el árbitro encargado de dirigir la última final de la Eurocopa no forme parte de los treinta y seis árbitros que pitarán en el Mundial de Rusia.

"Es una decepción" Tampoco habrá representación británica entre los sesenta y tres árbitros asistentes seleccionados, mientras que los asistentes de vídeo (VAR) serán elegidos por el grupo de oficiales del torneo, los cuales deberán asistir a un seminario de dos semanas en la base de la Asociación Italiana de Fútbol.

“Es una decepción, porque nos enorgullecemos de los partidos internacionales que nuestros árbitros han dirigido a lo largo de los años”, dijo este mes Mike Riley, jefe de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL).

La calidad del arbitraje de élite en Inglaterra ha sido ferozmente criticada esta temporada, y Arsene Wenger afirmó que no ha habido mejoras en los últimos años.

"Actualmente ningún entrenador de la Premier League puede decir algo en contra de ningún árbitro, algo que no beneficia a nadie. Parece que son intocables y no estaría nada mal que tratasen de mejorar cada día en su trabajo", declaraba el técnico del Arsenal.

El ex jefe de árbitros, Keith Hackett, también ofrecía su punto de vista sobre la situación del arbitraje inglés y comentaba la ausencia de estos en la cita de fútbol más importante.

"Hemos perdido árbitros como Howard Webb y Mark Clatternburg, profesionales que son difíciles de reemplazar. No obstante, el problema está en la base, pues a mi parecer no existe ese esfuerzo con el que traten de ser los mejores. No existe escasez de árbitros ingleses, tan solo hay a muchos a los que no se le ofrece una oportunidad", dijo Keith Hackett.