Los presupuestos más 'sociales' de la historia

Google Plus

Hace unos días Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, presentó el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, que están a la espera de ser aprobados. Mientras el PP recalca que los PGE del 2018 son los más “sociales” de la historia y Ciudadanos se siente “satisfecho” por lo “fructíferas” que han sido las negociaciones con el partido gobernante, desde otros sectores critican que estos presupuestos solo son un reflejo más de los “recortes” que se están llevando a cabo en los últimos años.

El gasto social, “prioridad” para los populares

Desde el Partido Popular se sienten satisfechos por las cuentas que Montoro presentó con seis meses de retraso y cuya aprobación depende de otros partidos como el PNV que, de momento, no parece por la labor de hacerlo, al contrario de lo que hiciera con los PGE del año 2017.

Desde el PP aseguran que su prioridad es el gasto social, ya que aseguran que con estos presupuestos habrá “incrementos” en las pensiones más bajas y de viudedad, así como una “reforma de la ley del IRPF” de la que se beneficiarán 3,5 millones de contribuyentes que dejarán de pagar el impuesto siempre que ganen entre “12.000 y 14.000 euros al año”. Añaden que todo esto se suma al objetivo de conseguir “20 millones de empleos para el año 2020" y al de reducir el déficit público “por debajo del umbral del 3%" este mismo año.

20 millones de empleos en 2020 y déficit público menor del 3% en 2018

En resumen, el gasto presupuestario para las pensiones ascenderá un 3,7% respecto a 2017 (144.834 millones de euros), donde se ha incluido en la partida una ampliación del crédito solicitado en el año 2017 (10.120 millones) para pagar las pensiones del 50%, llegando ese crédito a superar los 15.000 millones de euros.

Pero también destacan la subida salarial prevista a los funcionarios del 1,5% que el Ministro de Hacienda ha decidido aplicársela a todo el ejecutivo y los diputados (por lo que Mariano Rajoy pasaría a ganar algo más de 80.000 euros anuales), y el crecimiento de la partida para la Casa Real, que aumentará su presupuesto hasta casi los 8 millones de euros, siendo así la subida del 0,9 %.

La partida de Defensa será una de las que más suba (6,9%)

Por último, una de las partidas que más crecerá será la de Defensa (6,9%). Mientras las partidas en Sanidad y Educación no llegan a los 7.000 millones de euros entre las dos, Defensa se embolsará cerca de 8.000 millones de euros. El ministerio que dirige María Dolores de Cospedal justifica este crecimiento alegando que con esta cantidad se pretende mantener operativas las capacidades “mínimas e imprescindibles” de las Fuerzas Armadas para cumplir con las misiones y los acuerdos internacionales adquiridos con distintos países.

Críticas a los PGE

Tanto PSOE como Unidos Podemos, además de otros movimientos sociales como los de los pensionistas, han criticado duramente los presupuestos que hace unos días sacó a la luz Cristóbal Montoro.

Primeramente, el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, reprochó la tardanza con la que se han presentado estos presupuestos, alegando que la demora tan solo es un “reflejo” del “agotamiento” del proyecto político del PP. Además de las formas, criticó el contenido de los PGE, a los que calificó de “continuistas y coherentes con las políticas de recortes del Partido Popular”, además de manifestar que son un ataque contra el “Estado de Bienestar” y no atender las “urgencias” sociales del país. En la misma rueda de prensa donde Sánchez aseguró que votarían “en contra” de este anteproyecto, afirmó que en unos días “presentarán” unas cuentas alternativas que se traducirán en una enmienda a la totalidad.

Tanto PSOE como UP están en contra de los PGE 2018

Siguiendo en esta línea, Unidos Podemos recordó que hace unas semanas su formación presentó unas cuentas alternativas, asegurando que otra manera de hacer las cosas “es posible”. También, al igual que los socialistas, Irene Montero, portavoz de UP en el Congreso de los Diputados criticó la “tardanza” de los presupuestos, además de declarar que el gasto público está a niveles de los “peores” años de crisis económica. Atacó duramente las partidas destinadas al gasto social porque afirmó que no reducen las “desigualdades” entre los españoles y no permite que la “riqueza” llegue “a los centros de salud, a las escuelas o a barrios más humildes”.

Los pensionistas no están satisfechos

La 'Marea Pensionista' ya ha llamado a dos nuevas movilizaciones: el 16 y el 30 de abril. Y es que desde las plataformas en defensa de unas pensiones dignas, ven “ridículas” las subidas de entre el 1% y el 3% a las que el Gobierno se ha comprometido. Los pensionistas ven estas medidas como una respuesta del ejecutivo a las movilizaciones que durante este año se han estado dando, pero critican que no se ataje el problema de raíz, ya que el sistema público de pensiones se sustenta sobre un “mercado laboral en crisis, precario, temporal y mal pagado”.

La subida del 1% se la llevarán los pensionistas que reciban una prestación de entre 700 y 860 euros, mientras que los que cobren entre la pensión mínima y 700 euros, la subida será del 1,5%. Por último, los pensionistas que cobren la pensión mínima o de viudedad sufrirán una subida del 3%, que puede conllevar que sus prestaciones asciendan hasta una cantidad de 32,1 euros mensuales.