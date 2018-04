Garitano habla sobre su futuro en el Lega

En los últimos meses se ha especulado mucho sobre el futuro del técnico del CD Leganés, Asier Garitano. El técnico de Bergara se ha convertido en un auténtico ídolo de la afición, ya que ha conseguido hacer historia en el club pepinero. Asier Garitano se ha convertido en uno de los mejores entrenadores españoles debido a lo que está consiguiendo con el Lega esta temporada. Garitano ha conseguido formar una plantilla de jugadores que se dejen la piel por el escudo en cada partido. El Leganés no cuenta con demasiadas estrellas, pero gracias a Asier se están descubriendo nuevos jugadores, como Unai Bustinza.

A pocos días para que el conjunto blanquiazul viaje a la Ciudad Condal para enfrentarse al FC Barcelona, Asier Garitano ha sido entrevistado por el Diario As, donde ha hablado sobre su futuro en el equipo madrileño. "Me han colocado en muchos equipos. Es así el fútbol. Lo entiendo. Yo dije que primeros trataríamos de atar el objetivo. Y a partir de ahí, veríamos qué dirección tomábamos ambas partes. Es mi discurso habitual." afirmaba Garitano al preguntarle sobre su futuro. El entrenador dijo que aún no negocian, pero el club le ha mandado oferta económica. Como bien explicó Asier, "Eso no vale. El tema económico no es lo más importante. Lo importante es lo deportivo. No me vale tener un buen contrato. Quiero más. Quedarme por quedarme, no quiero. Quiero mejorar en puntos, jugadores…"

Está claro que el de Bergara no quiere pensar sobre su futuro hasta que no se acabe la temporada. "Ahora centrarme en terminar la temporada. Luego, lo que tenga que hablar con el club, lo hablaré si quieren ahí dentro.", expresó el técnico. Este sábado Garitano tiene un auténtico partidazo en el Camp Nou para seguir haciendo historia en el club pepinero. El Lega intentará rascar algún punto en el feudo culé, y por qué no, arrebatar el record de invicto al FC Barcelona.