Previa Villarreal B - Olot: duelo de urgencias en Castellón

Restan seis jornadas para finalizar el campeonato liguero y el Villarreal B y el Olot no tienen ni mucho menos ligados sus objetivos. Lograr disputar la liguilla de ascenso y conseguir la salvación son las metas marcadas en rojo de ambos equipos.

Por una parte, el conjunto dirigido por Miguel Álvarez sigue con su particular mala racha de resultados, perdiendo toda la renda acumulada y sintiendo el aliento de sus perseguidores directos cada vez más cerca. Seis puntos en las últimas cinco jornadas han traído en el filial amarillo, que no consigue encadenar una buena dinámica para recuperar esa esencia que lo destacó como uno de los conjuntos revelación de la temporada. Pese a mantenerse segundo en la clasificación, el filial groguet​ no puede ceder más puntos si quiere seguir con opciones de disputarle la primera parte al líder de la liga, el Mallorca.

El Olot, por su parte, se presenta a la ciudad Deportiva del Villarreal con la intención de pescar en río revuelto y de alejarse de las posiciones candentes de la tabla, ahora mismo a tan sólo dos puntos de distancia. El empate cosechado ante el Ebro en la pasada jornada no ha sido suficiente, ya que casi todos los equipos de la zona baja lograron sumar una victoria que les insufla oxígeno para seguir creyendo en la salvación.

Su técnico, Raúl Garrido, ha asegurado que la dinámica que le transmite el equipo le da confianza para afrontar con garantías lo que queda de temporada. "El fútbol tiene muchas cosas incontrolables pero trabajamos porque los pequeños detalles caigan de nuestra parte. iremos a por ellos y a tratar de ganar. El miedo se ha de vencer con confianza, solidez y un par de narices", ha asegurado el veterano técnico del Olot.

Los rivales aprietan por arriba... y por abajo

Nadie quiere quedarse sin premio en esta competida liga, y la mayoría de los equipos están poniendo toda la carne en el asador para lograr sus objetivos marcados a inicio de temporada. La zona que da acceso a jugar los play off de ascenso está más que cotizada, con hasta ocho equipos inmersos en la pugna y con sólo cuatro plazas para repartirse. Otro año más el pastel se queda corto para los invitados.

Todo aún por decidir en el grupo III

Si la zona de arriba está emocionante, la parte baja de la tabla está que arde: exceptuando el Deportivo Aragón, que prácticamente ha dicho adiós a su andadura por la 2a división B, ningún equipo ha bajado los brazos, y el triunvirato balear formado por Atlético Baleares, Peña y Formentera aprietan como nunca para lograr salir del pozo.

Así las cosas, la jornada 33 puede ser determinante para vislumbrar qué equipos siguen luchando por lograr su objetivo y los que se quedan atrás y mueren en la orilla.

Antecedentes

Hasta cuatro veces se han enfrentado valencianos y catalanes en el estadio del filial amarillo, con un bagaje de dos derrotas en las temporadas 2014-2015 (1-0) y 2015-2016 (2-0), un empate cosechado en el 2013-2014 y nos tendríamos que remontar hasta 1979 para encontrar la primera victoria catalana en tierras valencianas.

Los líderes de cada equipo

-Poveda: El jugador del Villarreal B lleva ocho dianas anotadas en lo que llevamos de competición y su presencia cerca del área rival siempre es sinónimo de peligro. Si el filial amarillo se encuentra segundo en la tabla buen parte de culpa la tiene el ariete amarillo.

-Mas: El veterano delantero del Olot es la referencia en ataque del conjunto ​garrotxí​ con ocho dianas en su cuenta particular. El de Sils es la esperanza de muchos para lograr una permanencia que parece no llegar nunca.

Posibles onces iniciales:

Villarreal B: Cantero; Miguelon, Quintillà, Riera, Pau; García, Chuca, Morlanes, Mesa; Poveda, Dalmau.

Olot: Ginard; José, Carles Mas, Blázquez, Barnils; Masó, Simón, Guzmán; Mas, Xumetra, Cosme.