El Mónaco se lanza a por Sarri

Con el Napoli en plena lucha encarnizada por el Scudetto, aunque ya están a cuatro puntos de la Juventus, saltan los rumores desde Italia de que habría un equipo interesado en hacerse con los servicios de su entrenador, Maurizio Sarri. Es el Mónaco quien andaría detrás del napolitano de 59 años, buscando volver a dar un salto de calidad a su proyecto, algo estancado este año, segundos en liga -muy alejados del PSG- y subcampeones de la Copa de la Liga.

Todavía no hay noticias sobre si ampliará su contrato -acaba en 2020- hasta 2021, una oferta desde la dirección deportiva partenopea que le aumentaba el sueldo hasta los tres millones de euros por campaña. Sin embargo, el competidor monegasco le llegaría a doblar la ficha, llegando hasta los seis millones. Una auténtica barbaridad. Además, esto iría acompañado de un extenso presupuesto para el mercado de fichajes. Quizás, de este modo, Dmitri Rybolóvlev evitaría la inminente marcha en este próximo verano de jugadores franquicia como Glik, Sidibé, Fabinho o Lemar, los cuales son carne de mercado para los gigantes europeos con ingentes cantidades de dinero en sus cuentas.

Y es que el juego que ha implantado el de los azzurri no ha dejado indiferente a nadie. Bautizado ya como el Sarrismo, tan solo le falta ponerle la guinda al pastel: un título. Ya que a pesar de los grandes frutos que ha dado el brillante fútbol de este, no ha conseguido levantar ni un solo cetro en las tres campañas que lleva en el San Paolo. No obstante, el Mónaco debería de deshacerse antes de Leonardo Jardim -también con contrato en vigor hasta 2020-, tarea algo ardua después de lo cosechado por parte del portugués desde su llegada al Principado. Una Ligue 1 y las históricas semifinales de Champions League, todo ello en la 16/17.