Morilla: "Los futbolistas están concienciados de que se hicieron  cosas mal en Lorca"

El Granada CF encara los últimos días de preparación para el choque liguero ante Osasuna del próximo sábado, a las cuatro de la tarde, en el Nuevo Los Cármenes. Un partido que medirá a dos rivales directos por el ascenso, aunque se encuentran en horas bajas, por lo que una derrota de ambos, e incluso un empate, dejaría tocado a cualquier equipo, viendo como la opción de ascenso directo cada vez está más lejana.

El preparador sevillano, pasó por sala de prensa este jueves donde aseguró que el equipo ha preparado "a conciencia" este encuentro, además de poder contar con prácticamente la totalidad de la plantilla: "En principio, exceptuando a Darwin y Adrián, contamos con todos los miembros de la plantilla. Estamos pendiente de Saunier para ver si puede entrenar. Salvador Agra no ha entrenado hoy por unas molestias en el pubis. Hemos dejado que descanse. Se ha estado tratando en el gimnasio.".

Morilla: "La afición tiene que dejar de lado el enfado y apoyar desde el minuto 1" Sobre el estado mental de la plantilla, Morilla ha comentado lo siguiente: "Está claro que en el aspecto mental es esencial. Tras una derrota como la del otro día el futbolista queda tocado, pero la semana ha sido muy buena. Los futbolistas están muy concienciados. Los otros días se hicieron cosas en el campo que no estamos de acuerdo. Ahora nos tenemos que conocer. En el partido ante el Lorca se hicieron cosas bien, pero otras no. Queremos encontrar hábitos distintos. Muchas veces el resultado es lo que te lleva decantarte a un lado extremista. Los errores se han entrenado esta semana. Y queremos que no se vean en el campo. Los futbolistas están metidos en el objetivo. Los futbolistas necesitan el aliento de la afición. Y están por la labor de darlo todo por el Granada. Los otros días jugamos ante el último, pero es engañoso. Estamos metidos, quintos, a seis puntos de ascenso directo. Es muy importante que Granada se vuelque con el equipo. Está claro que hay decepción. Pero igual que nosotros nos hemos olvidado ese partido la afición tiene que dejar a un lado el enfado. Y apoyar desde el minuto 1. Me gustaría que hubieran pasado los otros días por el vestuario. Este grupo esta unido.", afirmó.

Morilla: "El mensaje del club es lograr el ascenso directo, el mal menor es el playoff"" No queremos hablar de etapas anteriores", refiriéndose a las costumbres que tenía el equipo con José Luis Oltra. "Tenemos que ser mas contundentes en las transiciones. Podemos prevenir muchas cosas en la transición ataque-defensivas". En cuanto al listón que tiene el Granada, Morilla lo tiene claro: "Yo me centro en el partido Osasuna. Y no quiero centrarme en nada más. Parece que tenemos que ganarle al Lorca, pero el fútbol es un deporte y puedes perder. El mensaje del club es lograr el ascenso directo, el mal menor es el play off. Pero el objetivo está muy claro. Nosotros vamos a luchar al 200%. No tenemos techo, de momento. Pero el objetivo prioritario es mañana".

Por último, habló sobre el próximo rival, el CA Osasuna: "Es un equipo muy bien, trabajado. Nos va a costar demostrarlo. Tiene futbolistas de calidad, velocidad. Está hecho con las miras y aspiraciones de lograr el ascenso. Hay muchos equipos que tienen el mismo objetivo. La categoría esta súper igualada. El Osasuna es un equipo bueno. Pero nosotros haciendo las cosas bien somos mejores. Los futbolistas están concienciados de que se hicieron cosas mal en Lorca", finalizó.