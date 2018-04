¿"Il Gallo" dice "ciao" a la temporada?

Google Plus

¿Volverá a aparecer Gallinari por pista en lo que resta de temporada? La respuesta parece ser que no, según fuentes del diario “Los Angeles Times” ya que su lesión en la mano derecha que le apartó del parqué un mes y ocho días ( 22 de febrero-30 de marzo) no le deja continuar con normalidad hasta el extremo de posiblemente no volver a jugar lo que resta de temporada, habiendo jugado solo dos partidos desde su reincorporación el 30 de marzo.

Irregularidad debido a las lesiones

Los Ángeles Clippers hicieron una compra arriesgada en el verano trayendo a sus filas a Danilo Gallinari por 10,4 millones de dólares quién se ha perdido ya 54 partidos en la temporada por continuas lesiones lo que no amortiza la apuesta hecha por el conjunto de Doc Rivers.

El problema que se encuentra sobre los despachos del equipo californiano, radica en si va a incorporarse en la temporada que viene y si esta va a ser regular y libre de lesiones.

El alero italiano tiene contrato hasta el año 2022 por 40,7 millones de dólares

Si Gallinari no jugase más hasta la nueva temporada, a los de Hollywood les habría costado 1,1 millones de dólares cada una de sus apariciones en la 2017-18.

Trayecto escabroso para llegar a playoffs

Escabroso, así podemos definir la temporada que llevan Los Clippers que han sabido aguantar los contratiempos que le han surgido ( lesiones y pérdida de jugadores de gran magnitud, como la salida de Blake Griffin a los Pistons).

Están a un partido y medio de los New Orleans Pelicans, ubicados en el último puesto de Playoffs, y aunque lo tienen muy complicado, cuentan con la ventaja de jugar contra rivales directos como los Utah Jazz, los Denver Nuggets o los propios Pelicans en las últimas jornadas.