Jordi Calavera: "Nuestra prioridad es el Reus"

La temporada llega a su fin. Cada vez son menos los partidos que restan de liga para conseguir el objetivo rojiblanco de ascender a Primera División. “Nos quedan nueve finales”, afirma Jordi Calavera en la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo.

El lateral derecho del Sporting, lejos de hacer especulaciones a largo plazo, insiste en poner los cinco sentidos en el encuentro del próximo domingo ante el Reus en El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’.“No creo que sea un partido trampa, es otro más, son tres puntos más”, explica el futbolista catalán.

“Luego vienen dos partidos complicados fuera de casa”, advierte Calavera antes de afirmar que los jugadores van trabajar duro en cada entrenamiento y “reflejarlo en los partidos”.

“El equipo llega bien posicionado al tramo final de temporada”, aunque “es una liga muy larga, cualquier equipo puede meterse en todas las peleas”, explica el defensa rojiblanco. No obstante, Calavera se muestra muy cauto y no se fía del mala racha cosechada por el Reus en los últimas jornadas, y “si no compites, cualquier rival te puede ganar”.

El próximo domingo El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’ se vestirá de gala para recibir al conjunto rojiblanco. “La ayuda de la afición es importantísima. Necesitamos un Molinón que ruja, como lo hizo ante el Rayo”, confiesa un jugador que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

En cuanto a su situación personal, Calavera agradeció el apoyo de Rubén Baraja. “Cuando tienes la confianza del entrenador y todo va bien eso ayuda mucho. Me encuentro muy bien, en un buen momento. Quiero seguir con este nivel o incluso dar un poco más”, ha dicho.

Respecto a su futuro, el catalán solo piensa en rojiblanco. “En mi cabeza solo pasa el Sporting. Estoy comprometido al 100% hasta que termine mi vinculación con el club, luego tengo contrato con el Eibar y no depende de mí. Pero en mi cabeza solo está el Sporting, no pienso en el próximo año”, sentencia Jordi Calavera.