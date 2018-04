El peso de la falta de pegada

Google Plus

El escaso bagaje goleador y la poca efectividad por parte del equipo está teniendo un peso muy importante en el rendimiento de esta temporada. El cambio de esquema y/o el bajo rendimiento individual puede ser la clave de dicho hándicap. Actualmente el equipo periquito lleva nada menos que 17 goles menos que la temporada pasada, un dato revelador.

El cambio de sistema

La llegada de un creador de juego como Sergi Darder produjo a principio de temporada un intento de cambio de juego respecto al año pasado. Quique quiso que el equipo fuera mas protagonista en el juego y adueñarse del balón. Este cambio de sistema no se tradujo en resultados y el equipo intentó volver a la línea del año pasado pero tampoco se está viendo la versión del primer año de Quique. Parece que el equipo se quedó a medio camino.

Jugadores con cero goles

Hay dos casos de jugadores con cero goles como son Jose Manuel Jurado y David López. Estos mismos futbolistas el año pasado anotaron 3 tantos cada uno, en cambio está temporada no han anotado ningún gol. Otro ejemplo es el de Hernán Pérez, jugador que actualmente está cedido en el Alavés. El internacional paraguayo también anotó tres tantos y no ha tenido recambio natural después de su cesión.

‌Otro Pablo Piatti

Hasta la fecha el jugador argentino ha tenido dificultades para encontrar el nivel del año pasado. A día de hoy tan solo lleva un gol y tres asistencias. Este dato es esclarecedor si lo comparamos con la rentabilidad de la temporada pasada donde llevaba a estas alturas nueve tantos y once asistencias. En la rueda de prensa de este pasado martes, el jugador argentino hablaba sobre la falta de gol en lo que destacaba que “no estamos teniendo la eficacia que teníamos el año pasado. Compararnos con el año pasado nos perjudica, sobre todo a nivel personal. Es un rendimiento que no esperaba, pero quedan ocho partidos para intentar mejorar”.

En estas ocho jornadas que quedan para finalizar la liga marcarán el futuro del equipo para la temporada que viene. El equipo cobrará más millones de euros por parte de la liga cuanto más arriba finalicen. Si mejoran el registro goleador seguro que pueden obtener un buen bagaje de puntos.