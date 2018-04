Alonso: "El podio es un resultado razonable"

Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas comparecieron en la rueda de prensa oficial de la temporada organizada por la FIA previa al Gran Premio de Baréin.

Con las nuevas mejoras que trae aquí McLaren en su particular escalada hacia el TOP3 y tras el quinto puesto obtenido en Albert Park, los animos estan por las nubes en Woking, donde el foco no es otro que el de alcanzar la lucha por el podio de manera regular.

Y como no, esto le han preguntado a Fernando Alonso: "Claro que es algo razonable. Estuvimos a dos posiciones en Australia y Kimi y Ricciardo estaban luchando entre sí. En una carrera cualquier cosa puede pasar"

Sobre la posición que esperan ocupar este fin de semana en Shakir, el piloto asturiano se ha mostrado cauto: "No tengo la bola de cristal, la habré dejado por ahí... El coche tiene potencial, pero hemos tenido altibajos durante los test y Australia, siendo el tiempo siempre un factor"

Un tema sobre el que han preguntado los tres pilotos es los cambios que trata de hacer Liberty Media para mejorar la Formula 1, ante lo que Alonso a declarado: "No creo que haya nada que podamos decir sobre lo que nos trae Liberty, han sido abiertos preguntándonos todo el año pasado opiniones e ideas que podíamos tener y siempre han sido conversaciones productivas. Ahora tienen un plan que mostrarán a los equipos y estaremos de acuerdo porque tienen todo el poder y conocimiento de cómo hacer las cosas. Con suerte traerán nuevas ideas para mejorar el espectáculo."

Cuando le han preguntado sobre qué cambiaría en la Formula 1 él mismo, ha hablado sobre las grandes diferencias entre coches: "Si pudiera haber batallas más próximas y no tanto hueco... pero no siempre ha sido así claro. Recordamos la era de los 90 con grandes nombres y excepto cuatro coches todos eran doblados. Sólo con la Indy no puedes prever lo que va a pasar, aquí puedes poner el orden de la calificación, lo que me entristece un poco"

Una de las cosas que mas han llamado la atención ha sido la firmeza con la que Alonso ha respondido cuando le han preguntado si es factible el podio este año, venciendo a uno o ambos Mercedes, uno o ambos Ferraris más dos Red Bulls con el mismo motor, cuando ha respondido con dos letras: "Sí"