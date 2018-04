Raikkonen: "No me importa lo que esté haciendo Liberty"

Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas comparecieron en la rueda de prensa oficial de la temporada organizada por la FIA previa al Gran Premio de Baréin.

Tras terminar en el podio en Australia en una carrera en la que tal vez el piloto finlandés esperaba obtener un resultado mejor, Kimi Raikkonen ya tiene la cabeza en Baréin, pero la superioridad de Mercedes durante la Q3 de Australia hace pensar que la diferencia con Ferrari seguirá existiendo, aunque Kimi, parco en palabras, discrepa: "Quién sabe, puedes seguir suponiendo..."

Ha hablado sobre Australia y las buenas sensaciones que tuvo en el coche: "Fue un fin de semana bastante fácil. Siempre me gusta mejorar aunque quedes en cualquier puesto. Tenemos un tiempo limitado para mejorar y siempre quieres más. Hicimos buen trabajo y no tengo mucho de lo que protestar. Logramos unos cuantos puntos y seguimos adelante. El coche ha ido bastante bien a pesar de los test limitados del invierno y hemos conseguido un coche muy competitivo"

Shakir es una pista en la que Raikkonen ha conseguido ocho podios, aunque sus resultados en clasificación no han sido tan buenos, siendo una tercera posición su mejor resultado, ante lo que ha declarado:"No miro demasiado cerca qué ha sucedido en el pasado. Empiezas donde has clasificado"

Un tema sobre el que han preguntado los tres pilotos es los cambios que trata de hacer Liberty Media para mejorar la Formula 1, ante lo que Kimi se ha mostrado desinteresado: "Es su negocio, sé muy poco sobre el y no estoy interesado. Los cambios se aplicarán en unos años y para entonces yo ya no estaré aquí".

Cuando le han preguntado sobré qué cambiaría de la Formula 1 actual, su nivel de interés no ha variado: "No tengo nada que decir, no tengo el poder por lo que no tengo por qué perder en tiempo en pensar eso. No entiendo la pregunta, la verdad"