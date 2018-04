Resumen jornada 40 de Championship: el Birmingham gana y abre hueco

Google Plus

A falta de seis jornadas para la conclusión de esta Championship el Birmingham abrió un hueco muy grande con sus rivales de cara a la lucha por la permanencia. El Wolves logró un empate en el tramo final ante un Hull City que ya está casi salvado y tras varias jornadas sin lograr una victoria finalmente el Derby ganó. Esto nos ha deparado la jornada 40:

Preston-Derby

La jornada comenzó el lunes a las 12:45 del mediodía y ahí el Derby puso fin a su mala racha con una victoria por 0-1 ante un rival directo como es el Preston. En la primera parte Browne falló un penalti para los locales y lo acabaron pagando. Tras llegar con empate sin goles al descanso, ocho minutos después de la reanudación Lawrence marcó el único gol del partido para el Derby. Tras verse por delante en el marcador los visitantes mostraron su gran capacidad defensiva para detener a la delantera local que fue incapaz de superar a Carson. Con esta victoria el Derby se pone con 65 puntos y respira un poco mientras que el Preston se queda con 60 pero aún con opciones de jugar los playoffs.

Lawrence celebra su gol. Foto: Derby

Bristol City-Brentford

Derrota muy dolorosa para el Bristol City que cayó derrotado por 0-1 en su feudo ante un rival directo como es el Brentford. El Brentford dominó el partido y se llevó una victoria merecida en el tramo final ya que a pesar de dominar y llegar con mucha frecuencia el gol llegó en el minuto 80 gracias a Maupay. El Bristol City tras un mal partido vio como el Middlesbrough le ganaba un puntito en esa lucha por los playoffs, ahora mismo están séptimos con 62 puntos. Esta victoria le da mucho al conjunto visitante que consigue reengancharse a la lucha por los playoffs ya que se colocan con 58 puntos a cinco del sexto clasificado.

Nottingham Forest-Barnsley

Desgraciadamente, estos dos equipos fueron incapaces de disputar su partido por problemas meteorológicos ya que la lluvia inundó el campo del equipo de Karanka. El Barnsley se ha visto muy perjudicado con la victoria del Birmingham ya que tienen el descenso a cinco puntos ahora mismo. El Nottingham apenas se juega algo en este tramo final así que este parón ni le ha ayudado ni perjudicado. Este partido se disputará el 24 de abril.

Burton-Middlesbrough

Mucho le dolió este empate del Middlesbrough sobre la bocina al Burton. La poca efectividad goleadora y la mala suerte les están condenando a los amarillos al farolillo rojo de esta Championship. Los locales se adelantaron en el minuto seis gracias a Sordell y aguantaron hasta el minuto 90 ese 1-0 que les reenganchaba a la lucha por no descender. Sin embargo, el delantero del Middlesbrough, Assombalonga, le dio un punto en el descuento a los de Tony Pulis. Con este empate el Middlesbrough sigue en sexto lugar con 63 puntos. El Burton queda muy tocado con 31 en la última posición y con la victoria del Birmingham la salvación se queda a ocho puntos a falta de 18 en juego, la salvación ya parece algo casi imposible para ellos.

Ipswich-Millwall

Gran partido el que disputaron estos dos equipos. El Ipswich a pesar de no jugarse nada en el tramo final jugó un gran partido ante uno de los equipos con mejor forma en esta segunda vuelta. Cooper adelantó a los visitantes en el minuto 27 y se fueron con un 0-1 que los metía en playoffs al descanso. Sin embargo, Martyn Waghorn con dos goles en el 52 y el 54 logró la remontada y desató la alegría. Alegría que no duraría mucho ya que Saville puso el empate a dos definitivo en el minuto 60. Los visitantes tuvieron alguna ocasión más para poner el 2-3 pero no lo lograron. El Ipswich se queda con 53 puntos y el Millwall con 62 a uno del Middlesbrough y aún sin perder desde el uno de enero.

Sunderland-Sheffield Wednesday

Otro equipo que se ha llevado un palo muy duro es el Sunderland. Tras una gran victoria en el campo del Derby los gatos negros cayeron por 1-3 ante un equipo que no se jugaba nada. El Sheffield Wednesday se adelantó en el minuto 59 tras una primera parte sin goles por medio de Joao. Honeyman logró el empate dos minutos después pero en el 68 Lees iba a poner el 1-2 para los visitantes. Nuhiu sentenció el partido con el 1-3 en el minuto 75. El Sheffield Wednesday se asegura la permanencia con esta victoria. El Sunderland por su parte se queda con 31 puntos a ocho de la salvación, otro milagro necesitarán los de Chris Coleman para evitar el segundo descenso consecutivo.

El Sunderland cayó ante el Sheffield Wednesday en su feudo. Foto: Sunderland AFC

QPR-Nowich City

Gran remontada que les regalaron los jugadores del QPR a sus aficionados que se acercaron a Loftus Road esta jornada. El Norwich se adelantó en el marcador con un gol en propia puerta pero al minuto siguiente Luongo inició la remontada con el gol del empate. Tras llegar al descanso con el marcador de empate a uno, en el minuto 55 Smith puso el 2-1 en el marcador. Eze en el minuto 60 inicio la fiesta marcando el tercer gol y Manning en el 80 marcó el 4-1 definitivo. Ambos equipos se quedan en la mitad de la tabla, el Norwich con 52 y el QPR con 50, final de temporada tranquilo para los dos.

Sheffield United-Cardiff City

Otro equipo que logró un punto in extremis fue el Cardiff City, la racha de ocho victorias consecutivas de los galeses llegó a su fin esta jornada. Clarke adelantó al Sheffield United en el minuto 28 y gracias a esa victoria provisional se colocaban en puestos de playoff. Sin embargo, tras una segunda parte donde los locales se centraron más en mantener el resultado, Pilkington encontró la forma de superar a Moore en el descuento y lograr un punto realmente importante. El Cardiff se queda con 80 puntos en la segunda plaza, cinco por encima del Fulham y con un partido menos. El Sheffield United sigue en noveno lugar con 62 puntos pero a tan solo un punto del sexto clasificado.

Pilkington marcó el gol del empate para el Cardiff. Foto: Cardiff City

Bolton-Birmingham

Un solitario gol de Jutkiewicz en el minuto 41 le dio una de las victorias más importantes de la temporada ante el Bolton. El partido estuvo muy reñido y peleado en el centro del campo pero con la expulsión de Adams los visitantes se vieron obligados a cerrarse en los últimos 20 minutos. A pesar de estar con uno menos el Birmingham aguantó ese importantísimo 0-1 para llevarse la victoria y abrir un hueco de cinco puntos con el descenso. Ahora mismo Bolton y Birmingham están empatados con 39 puntos en la clasificación.

Wolves-Hull

Punto que le vale al conjunto de Nuno para seguir sumando y para mantener su ventaja de seis puntos con el Cardiff en la lucha por el primer puesto. Diogo Jota adelantó al Wolves en el minuto 18 gracias a un penalti. En el minuto iba a ser al Hull al que le pitarían el otro penalti y Meyler no iba a fallar y puso el empate a uno. El partido llegó con 1-1 al descanso y los goles no iban a volver hasta el tramo final de la segunda mitad, el Hull se adelantó con un gol en propia de Bennett en el 78 y Buur empató para los de Nuno en el 83. Este empate coloca a Wolves con 86 puntos, líder obviamente y al Hull con 41 muy cerca de la salvación.

Aston Villa-Reading

Una expulsión de Edwards por doble amarilla le fastidió el partido en Villa Park al Reading. Esa expulsión obligó a jugar durante una hora con un futbolista menos a los visitantes y a pesar de aguantar el 0-0 al descanso acabaron perdiendo por 3-0. Todos los goles llegaron en la segunda mitad. Bjarnasson abrió el marcador en el primer minuto de la segunda parte. Hourihane marcó el 2-0 un cuarto de hora después en el minuto 61 y Hogan el 3-0 definitivo en el minuto 70. Además, los visitantes fueron incapaces de tirar a puerta en todo el partido. El Villa se queda en cuarto lugar con 73 puntos y el Reading se queda con los 39 que tenía, cinco por encima del descenso y empatado con Bolton y Birmingham.

Hourihane festeja el segundo gol del partido. Foto: Aston Villa

Fulham-Leeds

Gran victoria del Fulham que mantuvo la tercera posición esta jornada tras derrotar por 2-0 al Leeds que vivirá un final de temporada sin nada en juego. Un gol de McDonald en el minuto 33 abrió el marcador y llevó el partido al descanso con el marcador de 1-0. En la segunda parte los locales también fueron superiores y Mitrovic, que había dado la asistencia en el primer gol, marcó el segundo del partido. El Fulham siguió incomodando al Leeds en el tramo final en busca de más goles pero el marcador no se movió, los de Jokanovic siguen terceros con 75 puntos, aún con esperanzas de arrebatar la segunda plaza al Cardiff. El Leeds se queda con 53 puntos en mitad de tabla.