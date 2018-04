Nolito vuelve a jugar en la que era su casa, Balaídos

Google Plus

22 meses hace que Nolito no juega en Balaídos. Lo volverá a hacer este sabado pero no defendiendo la camiseta celeste, sino defendiendo la camiseta del Sevilla, su club actual. El 24 del Sevilla tendrá garantizado un buen recibimiento en su antigua casa. El exceleste realizó un gran trabajo en su última temporada en el Celta, la 2015-2016. Esta gran temporada le sirvió para que Pep Guardiola, técnico del Manchester City se fijará en él y se lo llevara a la Premier League. La espléndida temporada 2015-2016 que realizó Nolito no solo le sirvió para fichar por el Manchester City, también le sirvió para estar convocado con la selección española de Julen Lopetegui.

Nolito llegó al Celta de Vigo en la temporada 2013-2014. Unzué fue su entrenador, pero en esta temporada era el segundo. Como primer entrenador estaba Luis Enrique que únicamente estuvo esa temporada. La siguiente temporada, es decir la temporada 2014-2015, fichó por el FC Barcelona. Luis Enrique como técnico del Celta de Vigo ya conocía al actual delantero del Sevilla. Estos se conocieron en el Barcelona B. Desde el 2008 hasta el 2011 Nolito formó parte del equipo del Barcelona siendo tres temporadas del filial y otras dos del primer equipo. Fueron cinco las temporadas que este jugó en el conjunto blaugrana.

Ambos, tanto Luis Enrique como Nolito se marcharon del club blaugrana en la misma temporada, pero sus caminos se separaron. Se encontraron en el Celta de Vigo en la temporada 2013-2014. Luis Enrique depositó toda su confianza en el jugador andaluz que marcó 14 goles y diez de ellos fueron en la segunda vuelta de la liga. Se convirtió en el máximo anotador del conjunto celeste.

Su segunda temporada como jugador del Celta de Vigo la comenzó a un ritmo fascinante, encajando cinco goles durante los diez primeros encuentros. No fue solo el máximo anotador si no también el mejor de su equipo lo que le sirvió para ser nominado al mejor jugador del mes de septiembre por la LPF. Fue en esos momentos cuando el seleccionador, que en esos tiempos era Vicente del Bosque lo llamó por primera vez para jugar con la selección española. Finalizó esta temporada con 13 goles, uno menos que la temporada pasada pero continuaba siendo el máximo anotador de su equipo. Durante sus tres temporadas en el equipo celeste jugó 103 partidos entre liga y copa y anotó 39 goles. Demostró ser un delantero eficaz y con gran abundancia en el terreno de juego.

Fue el 1 de julio de 2016 cuando Nolito fue traspasado al Manchester City por un precio de 13,8 millones de libras. Este ha sido el traspaso más caro de la historia del Celta y lo continúa siendo. Solamente duró una temporada en el conjunto de Guardiola porque el gaditano no llegó a cuajar del todo en el conjunto.

El verano del 2017 el Sevilla fichó a Nolito con un contrato hasta 2020 y con un precio que ronda los 8 millones de euros. En esta temporada, la 2017-2018, su primera temporada como jugador del Sevilla, ha disputado 23 partidos de 31 disputados. Un total de 1.241 minutos jugados. Tres han sido los goles que ha marcado, dando cinco asistencias. El 24 del Sevilla no ha visto todavá ninguna amonestación. Vicenzo Montella, técnico del Sevilla ha confiado en él para disputar cuatro encuentros de la Liga de Campeones. El Sevilla se encuentra en octavos de final de Champions, esperando a disputar la vuelta ante el Bayern de Munich.

Despúes de dos temporadas fuera del Celta de Vigo, Nolito vuelve a Balaídos, la que siempre será su casa. Siempre se sentirá especial en Vigo ya que dos de sus hijas han nacido en esta ciudad y en la plantilla celeste juegan once de los jugadores que compartieron vesturario con Nolito. Balaídos espera el regreso de Nolito pero esta vez defendiendo la camiseta del Sevilla.