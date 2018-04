¡ Feliz cumpleaños, Borja !

Google Plus

Borja Mayoral cumple hoy 21 años, el delantero de Parla ha vuelto esta temporada al conjunto blanco con el cual ya ha ganado tres títulos.

Borja Mayoral llegó a la cantera madridista en 2007, al Alevín, a partir de ahí, fue subiendo hasta llegar al Real Madrid Castilla en la campaña 2015/16, la temporada pasada se marchó al Wolfsburgo, donde tuvo muy buenos números. Esto hizo que el conjunto madrileño volviera a fijarse en él y al comienzo de esta presente temporada recibió la llamada.

Desde su llegada al club ha conseguido tres títulos, un Mundial de Clubes, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa, pero no ha conseguido tener la continuidad que le hubiese gustado al delantero, Benzema, aunque no está ante una de sus mejores temporadas, se sitúa por delante del de Parla que, aunque ha dado goles y asistencias no acaba de tener la continuidad deseada.

Borja Mayoral ha disputado 26 partidos, o lo que es lo mismo, 772 minutos en total, donde ha anotado cinco goles, el primero, ante un rival difícil para el conjunto de Zidane, la Real Sociedad, donde consiguió anotar un doblete. En 2015 tuvo la oportunidad de debutar en el primer equipo cuando todavía era jugador del Real Madrid Castilla, fue frente a Las Palmas.

Aunque pueda parecer extraño, Borja Mayoral tiene mejores números que Karim Benzema, esto se debe a lo que juega uno y otro, el de Parla, al jugar menos minutos que el francés tiene mejor promedio goleador. Aún así Karim sigue siendo titular y aunque las cosas no le salen en esta temporada, el delantero blanco no para de intentarlo y Zidane recompensa su esfuerzo.

El canterano no sólo se ha ganado un sitio en el Real Madrid, en la selección española sub-21 es un fijo y un referente ofensivo.