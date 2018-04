Joan Plaza: "Estamos cansados pero queremos ganar mañana"

El entrenador catalán afrontó su última rueda de prensa previa de la Euroliga del año y la que puede ser la última como entrenador del Unicaja de Málaga.

Plaza aprovechó para hacer balance de la temporada en el nuevo formato de competición: "El equipo está como debe estar a estas alturas de la temporada. Intentamos recortar entrenamientos pero el equipo está cansado con muchos partidos en sus piernas y sabiendo que quedan fechas importantes todavía. Mentalmente está bien. El cansancio es físico. Es verdad que acumulamos tres partidos la semana pasada y queramos o no, es algo que sufrimos por primera vez en esta vida. Hay jugadores que han triplicado sus minutos con respecto a la temporada pasada. Todos han subido su nivel. Quieren ganar mañana para quedar novenos que sería un puesto brutal. Somos conscientes de la importancia de los partidos que quedan y queremos ganarlos todos".

También habló del nuevo formato de la Euroliga y el futuro de la competición. "En esta Euroliga hemos hecho un máster. Nos deberían dar un título a todos porque nos lo hemos ganado. Ha sido una enseñanza para todos. Es otra dimensión el hecho de jugar tantos partidos. Hemos tenido que reinventarnos constantemente en los entrenamiento, en los partidos. Tenemos jugadores como Nedovic o Augustine en estadísticas top de la competición. En no dosificar, en no especular. Creo que todos somos mejores después de este año. A todos nos hubiese gustado que el sueño siguiese. Es lo más parecido a la NBA. Esta competición irá mejorando con el paso de los años. Estoy seguro. Estamos en la génesis de una Euroliga que será fantástica. Espero que el Unicaja pueda seguir participando", argumentó.

Así mismo, habló sobre la coincidencia del aniversario de la Eurocup ganada en 2017 contra el Valencia Basket y el partido contra el Fenerbahce, actual campeón de la Euroliga. "No me paro a pensar si es el karma o el destino. Pero es una coincidencia bonita. Ha sido un gran privilegio jugar esta Euroliga. Si acabamos novenos será una nota digna. Todo vino gracias a un título muy bonito. Todos nos involucramos mucho y encima conseguimos sumar un trofeo que además tuvo premio con el billete a la Euroliga. Yo les decía a los de prensa que vivir la final que vivimos el año pasado fue una sorpresa que tenía preparado el destino. En este club se han ganado muchas cosas pero con la épica de la Eurocup ninguna. Recuerdo al publico emocionado, los jugadores eran un mar de abrazos. La alegría que veía con los jugadores ayer repasando un video es difícil de repetir", comentó.

Por último repasó la situación de su contrato y su posible renovación con el club de los Guindos. "No he recibido ninguna notificación sobre mi renovación. Yo sigo haciendo mi trabajo al 100%. Si luego la directiva o el club no quiere. En mi ADN está pelear y yo quiero acabar mi etapa así. No sé nada, ni siquiera un rumor. Que cada uno haga lo que quiera. Yo seguiré haciendo lo mío. Tengo la mirada puesta en acabar muy bien. Creo que me ayudaría saberlo, pero no es el caso. Pelearemos por hacerlo lo mejor posible en los partidos que nos quedan. No quiero que está situación me altere. Miro al futuro y no sé qué va a pasar".