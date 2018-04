Los jugadores Reds, a pesar del resultado, se muestran cautos

Google Plus

El Liverpool de Jürgen Klopp se medía al Manchester City de Pep Guardiola en Anfield, un partido correspondiente al choque de ida de los cuartos de final de la Champions League. La contundente victoria del cuadro Red (3-0) pone muy de cara la eliminatoria para el equipo de Liverpool.

Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold u Oxlade-Chamberlain fueron algunos de los jugadores que pasaron por zona mixta una vez término el encuentro en el feudo Red. Todavía tienen que disputarse 90 minutos en el Etihad Stadium, por lo que los Citizens pueden no haber dicho todavía su última palabra.

Defensa férrea y sin fisuras

Virgil van Dijk, uno de los protagonistas del partido, comenzó su comparecencia diciendo: "está claro que la vuelta va a ser muy difícil. Tenemos que estar bien preparados". Sin embargo, el central holandés es consciente de que "conseguir los tres goles y dejar la portería a cero fue importantísimo".

"Hicimos una buena primera parte pero tuvimos algunos problemas en el descuento. Nos faltó jugar con tranquilidad y fuimos un poco desordenados. Pero lo importante era dejar el arco en cero y lo hicimos", analizó detenidamente el ex del Southampton.

Al mismo tiempo, este definió como "increíble" el ambiente que se vivió en Anfield durante la totalidad del encuentra, a lo que añadió: "te da una motivación extra, sobre todo en la segunda mitad cuando tuvimos que defender, para seguir adelante. Es maravilloso jugar frente a este público en ese tipo de atmósfera".

El sueño de todo jugador y aficionado Red

El canterano del Liverpool, Alexander-Arnold, también atendió a los medios tras el partido ante los Citizens. Este dice estar "agradecido por la oportunidad y por la confianza que el técnico tuvo en mí. El público nos apoyó en todo momento y la atmósfera estuvo increíble”.

“Siempre es bonito participar en noches especiales en Anfield", dijo además el lateral del Liverpool. Todo futbolista desea jugar partidos de Champions League y más en unos cuartos de final, por lo que, a tan corta edad, la de anoche no fue una noche más para el canterano del Liverpool. "Uno sueña con estos tipos de partidos, de niño soñaba con esto”, reconoció el propio Alexander-Arnold.

El jugador inglés culminó su comparecencia hablando del partido de vuelta. "Dejar el arco en cero fue igual de importante que los tres goles que marcamos", explicó el defensor. Por lo que, de dejar la portería a cero en la visita al Etihad Stadium, el Liverpool pasaría "a semifinales".

Un gol que puede valer una semifinales

Otro de los protagonistas fue el ex jugador del Arsenal, autor del segundo tanto de su equipo, Oxlade-Chamberlain. De esta manera explicaba el internacional inglés su gol: "obviamente fue un buen tiro. Se me abrió un espacio y llevaba tiempo ensayando ese remate, tratando de rematar más al arco. He demostrado que lo puedo seguir haciendo".

Oxlade-Chamberlain, además de analizar el encuentro ante los Citizens, tuvo tiempo para hablar del importante encuentro que tendrá lugar el próximo fin de semana en la ciudad de Liverpool. "Es otro partido importante para nosotros. El derbi es uno de los partidos más importantes de la temporada”, dijo atacante Red acerca del derbi ante el Everton.