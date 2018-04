Jon Erice, sobre el Rayo: "Están preparados para cualquier tipo de partido"

Google Plus

El Albacete, tras el duro batacazo por el incidente de Pelayo Novo y tras estar una semana sin competir -se aplazó el partido ante el Huesca-, recibe a un Rayo Vallecano que ha puesto el freno a una gran racha. Aun así, el conjunto de Míchel tiene mucho potencial para volver a la senda de la victoria. En la mañana del jueves Jon Erice, centrocampista del conjunto manchego, en su paso por rueda de prensa, ha analizado al conjunto madrileño.

Jon Erice lo tiene claro

"Será un partido importante para nosotros porque venimos sin competir. Será difícil y nos van a exigir el máximo de nosotros. La clasificación nos servirá de mucho, necesitamos la victoria porque encima jugamos en casa", ha recalcado el navarro. Ha hecho especial hincapié al parón forzado por el incidente y a que no tienen miedo de un rival difícil, porque la clasificación no debe influir en un duelo donde su gente les va a apoyar.

Respecto al estilo que utiliza sobre el césped el conjunto franjirrojo, ha afirmado: "Propone mucho y tiene variedad, hay mucho interior. Tiene de todo y está hecho para subir. Quieren subir y juegan para ascender, haremos nuestro partido". Pero ha mantenido que ellos aún tienen mucho que decir ante un equipo que en la primera vuelta supieron frenar: "Queremos que el rival salga con malas sensaciones y dependerá de si somos capaces de imponer nuestras armas. Están preparados para cualquier tipo de partido y tendrán la posesión, es de los pocos capaces que con el balón sean efectivos".

Ha tenido palabras para cómo afronta el partido Enrique Martín ante el plus de tener a su gente y sentirse arropado en su feudo, y también al estilo de juego del Albacete: "Martín ha cambiado cuando ha habido necesidad. Cuando alguien no está, lo deja en el banquillo, iremos a muerte a por el Rayo Vallecano. Tenemos que vaciarnos, si no vamos al cien por cien, seremos flojos. Compitiendo como lo hacemos, estamos preparados para todo".

Jon Erice durante un partido | Fotografía: Albacete Balompié

El mediocentro también ha querido compartir cómo ve al máximo artillero del conjunto de la franja, Raúl de Tomás: "De Tomás lleva un año muy bueno, pero no haremos vigilancias especiales. Para que no le lleguen balones a él, trabajaremos todos y si somos capaces de que se sientan presionados, minimizaremos las virtudes de unos y otros. Trabajaremos a tope para frenar a un rival como el Rayo". Al igual que ha expresado las claves para parar tanto al goleador, como al equipo.