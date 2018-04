FC Barcelona vs Leganés en vivo y en directo online en La Liga 2018

Google Plus

Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del FC Barcelona vs Leganés en vivo, perteneciente a la 31ª Jornada de la Liga Santander 2017/18. El encuentro tendrá lugar en el Camp Nou el próximo sábado a partir de las 20:45 horas.

Toda la información del encuentro con la previa del partido. La transmisión en vivo comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

Barça y Leganés se vieron las caras por última vez en el partido de la primera vuelta, donde el Barça venció al conjunto pepinero por 0-3 gracias al doblete de Luis Suárez y el tanto final de Paulinho.

El colegiado encargado de arbitrar el encuentro será De Burgos Bengoetxea del Comité Territorial Vasco.

El Camp Nou durante un clásico. Foto: Alex Gallardo

El Camp Nou, con capacidad para 99.354, albergará el partido entre Barça y Leganés.

La noticia de la semana en el conjunto pepinero la ha protagonizado Javier Bustinza, que ha sido elegido por la afición por tercer mes consecutivo como el mejor jugador del equipo durante el mes de marzo.

En 'Can Barça' toda la atención de la semana se ha centrado en la eliminatoria de Champions frente a la Roma, donde los culés dieron un importante paso hacia los cuartos de final, derrotando a los romanos por 4-1.

Unai Bustinza frente al Athletic Club. Foto: La Liga

Atentos al rendimiento de Unai Bustinza en la zaga blanquiazul. El central del conjunto pepinero llega al partido como la principal baza defensiva del Leganés de Asier Garitano. Una defensa que se muestra como la principal arma de un Leganés que saldrá con todo en el Camp Nou.

Ousmane Dembélé en un partido de La Liga. Foto: Noelia Déniz.

Por la parte azulgrana, muy atentos a la incorporación en el once de Ousmane Dembélé. El jugador galo apunta a titular tras su suplencia en Champions y se muestra como una de las principales armas de un Barça que rotará el próximo sábado.

Asier Garitano en el Santiago Bernabéu. Foto: Dani Nieto

Asier Garitano: "No voy a renovar en el Leganés si no me permite crecer más"

Ernesto Valverde en rueda de prensa. Foto: Beto

Ernesto Valverde: “Lo que cuesta ganar en cada partido y el nivel de los rivales. No veo más allá del partido del Leganés y el de la vuelta contra el Roma"

Leo Messi frente al Leganés la temporada pasada. Foto: Marca

Esta será la segunda visita del Leganés al Camp Nou. Los madrileños visitaron por primera vez el coliseo azulgrana la temporada pasada, que se terminó saldando con una victoria culé por 2-1 gracias a un tanto de Messi en el último minuto.

Tan solo en tres ocasiones se han enfrentado azulgranas y blanquiazules, donde los tres partidos se han decantado por el lado culé.

Los jugadores del Leganés celebra un gol. Foto: CD Leganés

El Leganés salió derrotado en su último compromiso liguero frente al Valencia CF. Los pepineros llegaron a poner contra las cuerdas al conjunto ché gracias al sistema impuesto por Asier Garitano pero un gol de Rodrigo terminó sentenciado el partido.

Actualmente el Leganés ocupa una cómoda 13ª posición con 36 puntos y a 15 puntos de los puestos de descenso. El balance de la temporada es de 10 partidos ganados, 6 empatados y 14 perdidos.

Luis Suárez en una acción de peligro. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

El FC Barcelona venció en su último partido como local frente al Athletic Club. Los azulgranas ganaron cómodamente 2-0 en un partido que se resolvió en la primera media hora.

Los azulgranas, lideres indiscutibles de la primera división con 76 puntos a nueve puntos de distancia respecto al segundo clasificado. 23 victorias, 7 empates y 0 derrotas son los números del Barça en la presente temporada.