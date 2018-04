Míchel: "Tenemos el objetivo en nuestras manos"

Google Plus

El Real Valladolid sigue con su preparación de cara al encuentro del próximo domingo frente al Nástic de Tarragona, a las 12:00 horas en el Nou Estadi.

La sesión de entrenamiento ha tenido lugar en el Estadio José Zorrilla, con las ausencias de los lesionados Deivid y Cotán. Al finalizar el entreno, los niños del Campus de Semana Santa de la Fundación Real Valladolid pasaron un buen rato con los jugadores del primer equipo.

Mañana, el equipo entrenará a las 11:00 horas en los Anexos del Estadio José Zorrilla, a puerta abierta para todos los aficionados. Posteriormente, a las 12:45 Luis César Sampedro dará la rueda de prensa previa al partido.

Tras el entrenamiento, Míchel Herrero hizo unas declaraciones al recibir el premio de Mahou al jugador del mes de marzo, debido a los votos de los hinchas albivioletas.

El valenciano está contento a la par que sorprendido con el cambio de su situación en este último mes: "No me los esperaba quién me lo iba a decir, hace varios meses estaba sin participar, fuera de las convocatorias y ahora estoy recibiendo un premio al mejor jugador del mes"

Míchel asegura que está en un momento tanto futbolístico como mental: "Llego muy bien, con un gran estado de forma, muy contento. El míster me ha dado confianza, al que estoy agradecido, los compañeros de diez conmigo en todo momento"

Sobre el estado del Real Valladolid en este último mes: "El equipo está dando resultados, estamos ganando y sacando puntos. Estamos en el tramo más importante, estos nueve partidos finales deciden la temporada, no tenemos que fallar y sacar el máximo de puntos para mantenernos arriba".

Míchel evaluó esos nueve partidos que faltan en la liga regular: "Los rivales que quedan, tanto para nosotros como para cualquier equipo, no van a ser fáciles. Tener partidos ante rivales directos es bueno, ya que dependes de ti mismo. Cualquiera te puede ganar, la primera piedra va a ser el Nástic un equipo que ha ganado a varios equipos de arriba y hay que salir a por todas desde el minuto cero".

Sobre la mala racha fuera de casa, el mediocentro ve clave sacar victorias: "Queremos romper esa mala racha, pero no va a ser fácil. En casa, estamos genial y gracias a la afición, pero fuera de Zorrilla nos cuesta".

Las opciones del conjunto blanquivioleta para meterse tanto en play off como en ascenso directo, Míchel comenta que "tenemos el objetivo en nuestras manos. Estamos a uno del play off y a siete del ascenso directo, cuando hace meses se veía imposibles. Ahora nuestra nivel y confianza está a tope y hay que engancharse arriba"